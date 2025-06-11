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  4. ЛУЖНЫЙ: «На Лобановского давили из Москвы. Не мог поверить, слезы потекли»
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 02:32 |
289
0

ЛУЖНЫЙ: «На Лобановского давили из Москвы. Не мог поверить, слезы потекли»

Легенда «Динамо» вспомнил, как не попал на мундиаль

11 июня 2025, 02:32 |
289
0
ЛУЖНЫЙ: «На Лобановского давили из Москвы. Не мог поверить, слезы потекли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный

Легенда «Динамо» Олег Лужный вспомнил, как Валерий Лобановский не вызвал его на чемпионат мира 1990 года.

«Это было несправедливо! Я не мог поверить. Когда узнал, что меня нет в заявке на чемпионат, даже слезы навернулись. Особенно смущал тот факт, что я сыграл во всех отборочных матчах. Делал все, чтобы команда туда попала. И мы прошли. Потом случилась травма – мениск. Однако я быстро восстановился.

На самом деле дело было не в моей травме. Мне уже потом рассказали, что на Лобановского давили из Москвы. Мол, почему в сборной СССР так много украинцев? Неужели нет других клубов? Сборная СССР – это же не только киевское Динамо, говорили в Москве партийные чиновники», – рассказал Лужный на страницах своей автобиографии «Без компромиссов. Честная история нашего футбола», – сказал Лужный.

Ранее известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный рассказал интересную историю об Олеге Лужном.

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Олег Лужный Валерий Лобановский ЧМ-1990 по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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