ЛУЖНЫЙ: «На Лобановского давили из Москвы. Не мог поверить, слезы потекли»
Легенда «Динамо» вспомнил, как не попал на мундиаль
Легенда «Динамо» Олег Лужный вспомнил, как Валерий Лобановский не вызвал его на чемпионат мира 1990 года.
«Это было несправедливо! Я не мог поверить. Когда узнал, что меня нет в заявке на чемпионат, даже слезы навернулись. Особенно смущал тот факт, что я сыграл во всех отборочных матчах. Делал все, чтобы команда туда попала. И мы прошли. Потом случилась травма – мениск. Однако я быстро восстановился.
На самом деле дело было не в моей травме. Мне уже потом рассказали, что на Лобановского давили из Москвы. Мол, почему в сборной СССР так много украинцев? Неужели нет других клубов? Сборная СССР – это же не только киевское Динамо, говорили в Москве партийные чиновники», – рассказал Лужный на страницах своей автобиографии «Без компромиссов. Честная история нашего футбола», – сказал Лужный.
Ранее известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный рассказал интересную историю об Олеге Лужном.
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