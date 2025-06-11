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  4. Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Испания
11 июня 2025, 00:02 |
480
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Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале

Испанский тренер не гарантировал украинцу игровую практику

11 июня 2025, 00:02 |
480
0
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, украинский вратарь беседовал с главным тренером Хаби Алонсо. Украинец хотел узнать свою роль в клубе – Хаби Алонсо в итоге так и не смог гарантировать ему игровую практику.

Украинский голкипер примет решение о своем будущем в клубе уже в ближайшее время.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунина может подписать «Астон Вилла».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
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