Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Испанский тренер не гарантировал украинцу игровую практику
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.
По информации испанских СМИ, украинский вратарь беседовал с главным тренером Хаби Алонсо. Украинец хотел узнать свою роль в клубе – Хаби Алонсо в итоге так и не смог гарантировать ему игровую практику.
Украинский голкипер примет решение о своем будущем в клубе уже в ближайшее время.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Лунина может подписать «Астон Вилла».
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