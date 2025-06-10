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  4. Юрий САК: «Украинских болельщиков устроит только крупная победа»
Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 11:01 |
499
5

Юрий САК: «Украинских болельщиков устроит только крупная победа»

Накануне матча с Новой Зеландией экс-игрок сборной Украины дал эксклюзивное интервью Sport.ua

10 июня 2025, 11:01 |
499
5
Юрий САК: «Украинских болельщиков устроит только крупная победа»
УАФ. Сборная Украины

7 июня сборная Украины в рамках международного турнира Canadian Shield проиграла Канаде со счетом 2:4. А уже сегодня, 10-го числа, подопечные Сергея Реброва встретятся с командой Новой Зеландии.

О прошедшем матче и предстоящем поединке сайт Sport.ua пообщался с бывшим игроком национальной сборной Юрием Саком.

– Юрий Николаевич, для вас не столько счет, сколько игра против Канады, удивила в исполнении сборной Украины?
– Я не думал, что наша команда так слабо сыграет в обороне. Было очень много индивидуальных ошибок в обороне. Канадцы выглядели быстрее, мобильнее, что и отразилось на итоговом счете.

– Это связано с отпускным настроением украинских футболистов, с силой соперника, или есть третий вариант?
– На мой взгляд, сборная Украины недооценила своего оппонента. И это связано с отпускным настроением. А перестроится, когда к 30-й минуте проигрываешь – 0:3 крайне сложно. И опять же, нужно отдать должное сборной Канады, для которых этот матч был словно официальный. Если и к следующей игре мы подойдем с таким настроем, удачи не видать. Нужно переосмыслить то, что произошло, поскольку пропускать от сборной Канады четыре мяча, это очень много.

– Какой самый большой негатив, вы как болельщик, и как специалист вынесли из этого поединка?
– Как я уже сказал, что я был очень расстроен индивидуальным и командным ошибкам в обороне. И если мы ассоциируем себя с сильной сборной, таких промахов не должно быть априори. Да, мы забили в концовке два мяча, но погоды они не сыграли. Легче от этого не стало.

– Не многовато ли за последнее время наша сборная безвольно проигрывает? Можно вспомнить матч Евро против Румынии, проигрыш от бельгийцев в Лиге наций, и вот теперь Канада.
– Действительно, в ключевых матчах мы пропускали по три мяча, и я уже даже не считаю игру с Канадой. Но, в принципе, потом наша команда собирается и показывает достойный футбол. Надеюсь, так будет и на этот раз. Здесь, думаю, все дело в психологии. Не получается у нас стабильно пройти всю дистанцию. Где-то недооценили соперника, а где-то и переоценили свои возможности. Я имею ввиду те поединки, которые вы назвали.

– Чего вы ждете от сине-желтых в матче с Новой Зеландией?
– Я практически уверен, что будет серьезная ротация состава. Я надеюсь, что мы будем контролировать мяч, не допустим столько ошибок в обороне и победим с крупным счетом. Что в какой-то мере может стать реабилитацией за проигрыш Канаде.

– Можно сказать, что на носу, так как больше спаррингов не будет, старт в отборочном турнире ЧМ-2026. Может ли много поменяться в игре сборной до сентябрьских матчей?
– Я даже не сомневаюсь в том, что сборная Украины будет выглядеть лучше, не знаю насчет качества игры, но отдача и мотивация будет зашкаливать, поскольку одно дело товарищеские матчи и совсем другое – официальные.

– А вообще, каковы перспективы нашей команды в соперничестве с Францией, Исландией и Азербайджаном?
– Я думаю, что наша сборная займет второе место в группе.

– С французами тягаться будет сложно?
– На данный момент они на голову нас сильнее. Все будет зависеть от наших очных матчей с командой Дидье Дешама. Предположу, что в одном поединке мы сможем отобрать очки у французов.

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Юрий Сак сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Канады по футболу эксклюзив статьи Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Макс Максов
Вболівальників влаштує відставка Реброва! Але цього не буде...
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+2
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Wlad West
Людоеды, раскатайте сирожу по-полной.
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+1
c_a_p2
Вони грають на ЧС... Навіть не смішно що це не регбі...
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0
suforza1921
Ха-ха)
З такою грою скоріше у представників екзотичної Океанії буде шанс на велику перемогу.
І це буде найкращий для нас варіант, бо він, можливо, додасть ще трохи приводів для звільнення цього "мегатренера".
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0
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