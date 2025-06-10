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Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 06:47 | Обновлено 10 июня 2025, 06:59
587
0

Где смотреть онлайн матч Canadian Shield Новая Зеландия – Украина

В полночь с 10 на 11 июня пройдет матч второго раунда турнира в Канаде

10 июня 2025, 06:47 | Обновлено 10 июня 2025, 06:59
587
0
Где смотреть онлайн матч Canadian Shield Новая Зеландия – Украина
Коллаж Sport.ua

Сборная Украины в ночь с 10 на 11 июня проведет заключительный матч на турнире Canadian Shield.

Оппонентом сине-желтой команды станет сборная Новой Зеландии. Команды встретятся в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее Украина никогда не встречалась с новозеландцами. В первом туре сине-желтые потерпели поражение от Канады со счетом 2:4. Хотя команда уступала с четырьмя пропущенными мячами, в концовке встречи голами ответили Илья Забарный и Александр Зинченко.

Теперь подопечным Сергея Реброва предстоит реабилитироваться. Тренер заранее заявил о планируемых изменениях в составе, все футболисты должны получить игровую практику.

В первом туре Новая Зеландия одержала победу над Кот-д’Ивуаром (1:0) благодаря точному удару Элайджи Джаста на 41-й минуте. Команда с прозвищем «Олл Уайтс» ранее гарантировала себе место на чемпионате мира 2026 от Океании.

Турнирное положение Canadian Shield:

  • Канада, Новая Зеландия — по 3 очка,
  • Кот-д’Ивуар, Украина — по 0.

Где смотреть онлайн матч Canadian Shield Новая Зеландия – Украина

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Новая Зеландия – Украина
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❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ товарищеского матча на турнире 🏆 Canadian Shield между сборными командами Новой Зеландии и Украины, который пройдет 10 июня в 23:55 в Торонто

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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