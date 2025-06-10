Где смотреть онлайн матч Canadian Shield Новая Зеландия – Украина
В полночь с 10 на 11 июня пройдет матч второго раунда турнира в Канаде
Сборная Украины в ночь с 10 на 11 июня проведет заключительный матч на турнире Canadian Shield.
Оппонентом сине-желтой команды станет сборная Новой Зеландии. Команды встретятся в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.
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Ранее Украина никогда не встречалась с новозеландцами. В первом туре сине-желтые потерпели поражение от Канады со счетом 2:4. Хотя команда уступала с четырьмя пропущенными мячами, в концовке встречи голами ответили Илья Забарный и Александр Зинченко.
Теперь подопечным Сергея Реброва предстоит реабилитироваться. Тренер заранее заявил о планируемых изменениях в составе, все футболисты должны получить игровую практику.
В первом туре Новая Зеландия одержала победу над Кот-д’Ивуаром (1:0) благодаря точному удару Элайджи Джаста на 41-й минуте. Команда с прозвищем «Олл Уайтс» ранее гарантировала себе место на чемпионате мира 2026 от Океании.
Турнирное положение Canadian Shield:
- Канада, Новая Зеландия — по 3 очка,
- Кот-д’Ивуар, Украина — по 0.
Где смотреть онлайн матч Canadian Shield Новая Зеландия – Украина
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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