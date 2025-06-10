Чехи продолжили свою безвыигрышную серию против хорватов
Еще никогда сборная Чехии не побеждала в противостояниях с Хорватией
В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Хорватии победила сборную Чехии со счетом 5:1.
Четыре гола хорватской команды забили игроки, входящие в топ-8 лучших бомбардиров сборной за всю историю.
Дубль в матче оформил Андрей Крамарич (3-й бомбардир в истории Хорватии), по голу забили Иван Перишич (2-й) и Лука Модрич (6-й).
Топ-8 бомбардиров сборной Хорватии за всю историю:
- 45 – Давор Шукер
- 36 – Иван Перишич
- 34 – Андрей Крамарич
- 33 – Марио Манджукич
- 29 – Эдуардо
- 28 – Лука Модрич
- 22 – Дарио Срна
- 20 – Ивица Олич
Этот матч стал 5-м в истории противостояний этих сборных. Еще ни разу чехи не смогли победить.
- 1996: Хорватия – Чехия 1:1
- 2011: Хорватия – Чехия 4:2
- 2016: Чехия – Хорватия 2:2
- 2021: Хорватия – Чехия 1:1
- 2025: Хорватия – Чехия 5:1
Goleadores históricos Croacia 👇— Only Stats (@TheGoatStats) June 9, 2025
1️⃣ Davor Suker 🇭🇷 45
2️⃣ IVAN PERISIC 🇭🇷 36 🆕
3️⃣ ANDREJ KRAMARIC 🇭🇷 34 🆕
4️⃣ Mario Mandžukić 🇭🇷 33
5️⃣ Eduardo 🇭🇷 29
6️⃣ LUKA MODRIC 🇭🇷 28 🆕
7️⃣ Darijo Srna 🇭🇷 22
8️⃣ Ivica Olic 🇭🇷 20#nationsleague #portugal #lukamodric #cristianoronaldo… pic.twitter.com/yxQMMcKLeq
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