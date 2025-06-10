Чехи продолжили свою безвыигрышную серию против хорватов

В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Хорватии победила сборную Чехии со счетом 5:1.

Четыре гола хорватской команды забили игроки, входящие в топ-8 лучших бомбардиров сборной за всю историю.

Дубль в матче оформил Андрей Крамарич (3-й бомбардир в истории Хорватии), по голу забили Иван Перишич (2-й) и Лука Модрич (6-й).

Топ-8 бомбардиров сборной Хорватии за всю историю:

45 – Давор Шукер

36 – Иван Перишич

34 – Андрей Крамарич

33 – Марио Манджукич

29 – Эдуардо

28 – Лука Модрич

22 – Дарио Срна

20 – Ивица Олич

Этот матч стал 5-м в истории противостояний этих сборных. Еще ни разу чехи не смогли победить.

1996: Хорватия – Чехия 1:1

2011: Хорватия – Чехия 4:2

2016: Чехия – Хорватия 2:2

2021: Хорватия – Чехия 1:1

2025: Хорватия – Чехия 5:1