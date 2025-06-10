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  4. Чехи продолжили свою безвыигрышную серию против хорватов
Чемпионат мира
10 июня 2025, 05:55 |
41
0

Чехи продолжили свою безвыигрышную серию против хорватов

Еще никогда сборная Чехии не побеждала в противостояниях с Хорватией

10 июня 2025, 05:55 |
41
0
Чехи продолжили свою безвыигрышную серию против хорватов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Хорватии победила сборную Чехии со счетом 5:1.

Четыре гола хорватской команды забили игроки, входящие в топ-8 лучших бомбардиров сборной за всю историю.

Дубль в матче оформил Андрей Крамарич (3-й бомбардир в истории Хорватии), по голу забили Иван Перишич (2-й) и Лука Модрич (6-й).

Топ-8 бомбардиров сборной Хорватии за всю историю:

  • 45 – Давор Шукер
  • 36 – Иван Перишич
  • 34 – Андрей Крамарич
  • 33 – Марио Манджукич
  • 29 – Эдуардо
  • 28 – Лука Модрич
  • 22 – Дарио Срна
  • 20 – Ивица Олич

Этот матч стал 5-м в истории противостояний этих сборных. Еще ни разу чехи не смогли победить.

  • 1996: Хорватия – Чехия 1:1
  • 2011: Хорватия – Чехия 4:2
  • 2016: Чехия – Хорватия 2:2
  • 2021: Хорватия – Чехия 1:1
  • 2025: Хорватия – Чехия 5:1

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Лука Модрич сборная Хорватии по футболу сборная Чехии по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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