Продолжается продажа билетов в финальный раунд Евро-2025 U-21

Продажа билетов на матчи молодежной сборной Украины в финальной части Евро-2025 U-21 продолжается.

Турнир пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года в восьми городах (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Приобрести билеты можно по ссылке. Обязательно нужно указать, что вы болельщик именно сборной Украины, и пройти простую процедуру регистрации. Стоимость одного билета – 12 и 15 евро.

Напомним, что по итогам жеребьевки финального турнира сине-желтые попали в группу D, где сыграют с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Евро-2025 U-21. Финальный турнир

Групповой этап

Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния

Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения

Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия

Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания

1-й тур, 12.06.2025

19:00. Украина – Дания (Прешов)

– Дания (Прешов) 22:00. Финляндия – Нидерланды (Кошице)

2-й тур, 15.06.2025

19:00. Финляндия – Украина (Кошице)

(Кошице) 22:00. Нидерланды – Дания (Прешов)

3-й тур, 18.06.2025