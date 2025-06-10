Продолжается продажа билетов в финальный раунд Евро-2025 U-21
Континентальное первенство пройдет с 11 до 28 июня в 8 городах Словакии
Продажа билетов на матчи молодежной сборной Украины в финальной части Евро-2025 U-21 продолжается.
Турнир пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года в восьми городах (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
Приобрести билеты можно по ссылке. Обязательно нужно указать, что вы болельщик именно сборной Украины, и пройти простую процедуру регистрации. Стоимость одного билета – 12 и 15 евро.
Напомним, что по итогам жеребьевки финального турнира сине-желтые попали в группу D, где сыграют с Финляндией, Нидерландами и Данией.
Евро-2025 U-21. Финальный турнир
Групповой этап
- Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния
- Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения
- Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия
- Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания
1-й тур, 12.06.2025
- 19:00. Украина – Дания (Прешов)
- 22:00. Финляндия – Нидерланды (Кошице)
2-й тур, 15.06.2025
- 19:00. Финляндия – Украина (Кошице)
- 22:00. Нидерланды – Дания (Прешов)
3-й тур, 18.06.2025
- 19:00. Дания – Финляндия (Кошице)
- 19:00. Нидерланды – Украина (Прешов)
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