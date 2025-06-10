Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Продолжается продажа билетов в финальный раунд Евро-2025 U-21
Молодежные турниры
10 июня 2025, 05:31 | Обновлено 10 июня 2025, 05:54
11
0

Продолжается продажа билетов в финальный раунд Евро-2025 U-21

Континентальное первенство пройдет с 11 до 28 июня в 8 городах Словакии

10 июня 2025, 05:31 | Обновлено 10 июня 2025, 05:54
11
0
Продолжается продажа билетов в финальный раунд Евро-2025 U-21
УАФ

Продажа билетов на матчи молодежной сборной Украины в финальной части Евро-2025 U-21 продолжается.

Турнир пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года в восьми городах (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Приобрести билеты можно по ссылке. Обязательно нужно указать, что вы болельщик именно сборной Украины, и пройти простую процедуру регистрации. Стоимость одного билета – 12 и 15 евро.

Напомним, что по итогам жеребьевки финального турнира сине-желтые попали в группу D, где сыграют с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Евро-2025 U-21. Финальный турнир

Групповой этап

  • Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния
  • Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения
  • Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия
  • Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания

1-й тур, 12.06.2025

  • 19:00. Украина – Дания (Прешов)
  • 22:00. Финляндия – Нидерланды (Кошице)

2-й тур, 15.06.2025

  • 19:00. Финляндия – Украина (Кошице)
  • 22:00. Нидерланды – Дания (Прешов)

3-й тур, 18.06.2025

  • 19:00. Дания – Финляндия (Кошице)
  • 19:00. Нидерланды – Украина (Прешов)
По теме:
ВИДЕО. Молодежная сборная Украины прибыла в Словакию на Евро-2025 U-21
Молодежная сборная Украины столкнулась с проблемой перед началом Евро-2025
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 билеты Украина - Дания Финляндия - Украина Нидерланды - Украина сборная Дании по футболу U-21 сборная Финляндии по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Против Молдовы мы тоже натерпелись»
Футбол | 10 июня 2025, 01:59 0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Против Молдовы мы тоже натерпелись»
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Против Молдовы мы тоже натерпелись»

Италия одержала победу над соперником

Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Бокс | 09 июня 2025, 09:26 5
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»

«Цыганский король» не рискнул бы провести бой против Мозеса Итаумы

Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
Футбол | 09.06.2025, 10:55
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Футбол | 09.06.2025, 19:05
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Сергей РЕБРОВ: «У нас даже нет тренировочного процесса»
Футбол | 10.06.2025, 03:15
Сергей РЕБРОВ: «У нас даже нет тренировочного процесса»
Сергей РЕБРОВ: «У нас даже нет тренировочного процесса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
08.06.2025, 11:44 1
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 5
Бокс
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
08.06.2025, 08:28 3
Бокс
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 5
Футбол
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 28
Футбол
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем