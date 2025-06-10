Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь, покинувший Кривбасс, рассказал о дальнейших планах
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 05:01 | Обновлено 10 июня 2025, 05:29
163
0

Вратарь, покинувший Кривбасс, рассказал о дальнейших планах

Андрей Клищук сообщил, что имеет несколько вариантов продолжения карьеры

10 июня 2025, 05:01 | Обновлено 10 июня 2025, 05:29
163
0
Вратарь, покинувший Кривбасс, рассказал о дальнейших планах
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Бывший вратарь Кривбасса Андрей Клищук в программе Центр футбольных новостей поделился планами на будущее.

«Каждая история имеет свое начало и свой конец. Наша история с Кривбассом завершилась. Я очень благодарен Кривбассу за 3 года.

Сейчас мне представители предлагают несколько вариантов продолжения карьеры. Пока мы близки к тому варианту, который позволит мне бороться за самые высокие места».

Недавно Андрей Клищук покинул криворожский Кривбасс. В прошлом сезоне 2024/25 он провел 24 матча УПЛ.

По теме:
Полесье планирует подписать игрока Александрии, который уехал в сборную
Ответ уже есть. Ювентусу было предложено подписать лидера сборной Украины
Будет рекорд? Борнмут шокировал ПСЖ ценником на Забарного
Кривбасс Кривой Рог Андрей Клищук трансферы УПЛ трансферы свободный агент
Николай Степанов Источник: YouTube
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Неймар наконец женился. Всплыли неожиданные детали
Футбол | 10 июня 2025, 02:35 0
ФОТО. Неймар наконец женился. Всплыли неожиданные детали
ФОТО. Неймар наконец женился. Всплыли неожиданные детали

Неймар и Бруна Бьянкарди официально женаты

Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Бокс | 09 июня 2025, 09:26 5
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»

«Цыганский король» не рискнул бы провести бой против Мозеса Итаумы

Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
Футбол | 09.06.2025, 10:55
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
«Есть четыре варианта». Известны новые подробности допинг-скандала Мудрика
Футбол | 09.06.2025, 22:43
«Есть четыре варианта». Известны новые подробности допинг-скандала Мудрика
«Есть четыре варианта». Известны новые подробности допинг-скандала Мудрика
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Футбол | 09.06.2025, 19:05
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
08.06.2025, 08:28 3
Бокс
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 28
Футбол
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 114
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 11
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 5
Футбол
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
08.06.2025, 04:36
Теннис
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
08.06.2025, 06:23 3
Футбол
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем