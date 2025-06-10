Вратарь, покинувший Кривбасс, рассказал о дальнейших планах

Бывший вратарь Кривбасса Андрей Клищук в программе Центр футбольных новостей поделился планами на будущее.

«Каждая история имеет свое начало и свой конец. Наша история с Кривбассом завершилась. Я очень благодарен Кривбассу за 3 года.

Сейчас мне представители предлагают несколько вариантов продолжения карьеры. Пока мы близки к тому варианту, который позволит мне бороться за самые высокие места».

Недавно Андрей Клищук покинул криворожский Кривбасс. В прошлом сезоне 2024/25 он провел 24 матча УПЛ.