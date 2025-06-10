Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 04:41 | Обновлено 10 июня 2025, 05:22
134
0

ФОТО. Игроки сборной провели встречу с украинской диаспорой в Канаде

С болельщиками пообщались Анатолий Трубин, Андрей Лунин и Илья Забарный

10 июня 2025, 04:41 | Обновлено 10 июня 2025, 05:22
134
0
ФОТО. Игроки сборной провели встречу с украинской диаспорой в Канаде
УАФ

Во время пребывания в Канаде футболисты национальной сборной Украины не только готовятся к следующему матчу, но и продолжают поддерживать связь с украинской диаспорой – с теми, кто, несмотря на расстояние, остается частью большой футбольной семьи.

На этот раз Анатолий Трубин, Андрей Лунин и Илья Забарный встретились с детьми, которые из-за войны были вынуждены покинуть Украину, но не отказались от своей мечты – играть в футбол.

Футболисты пообщались с воспитанниками украинских футбольных школ в Торонто – юными спортсменами, которые ежедневно тренируются и мечтают однажды выйти на большой стадион в составе профессиональной команды.

Игроки сборной отвечали на вопросы, делились своими историями и мотивацией, а также заряжались эмоциями и поддержкой, которую видели в глазах каждого ребенка накануне следующего матча.

Футболисты искренне верят: эти дети останутся частью украинского футбола, достигнут своих вершин, а кто-то из них, возможно, когда-нибудь выйдет на поле уже в форме национальной сборной.

ФОТО. Игроки сборной провели встречу с украинской диаспорой в Канаде

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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