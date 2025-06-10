Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье планирует подписать игрока Александрии, который уехал в сборную
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 04:27 | Обновлено 10 июня 2025, 05:12
264
0

Полесье планирует подписать игрока Александрии, который уехал в сборную

Александр Мартынюк может сменить прописку в летнее межсезонье

10 июня 2025, 04:27 | Обновлено 10 июня 2025, 05:12
264
0
Полесье планирует подписать игрока Александрии, который уехал в сборную
ФК Александрия. Александр Мартынюк

Житомирское Полесье определилось с приоритетной целью на летнее трансферное окно. Клуб из Житомира нацелился на подписание левого защитника Александрии Александра Мартынюка.

Как сообщается, именно с потенциального перехода этого игрока руководство волков начнет комплектацию команды в межсезонье. В «Полисе» видят в Мартынюке вариант усиления конкуренции на левом фланге защиты.

Пока футболист находится в расположении сборной Украины и готовится к возможному дебюту за команду. Мартынюк считается одним из пяти игроков, которых главный тренер Руслан Ротань, ранее работавший с ним в «Александрии», хотел бы видеть в составе «Полесья».

В прошлом сезоне Александр Мартынюк провел 29 матчей УПЛ и сделал 2 ассиста.

По теме:
Вратарь, покинувший Кривбасс, рассказал о дальнейших планах
ФОТО. Динамо U-19 завоевало золотые медали ДЮФЛУ в Первой лиге
Ответ уже есть. Ювентусу было предложено подписать лидера сборной Украины
Полесье Житомир Александрия трансферы УПЛ трансферы Игорь Бурбас Александр Мартынюк
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
Футбол | 10 июня 2025, 00:05 9
Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника

Артем Шабанов с высокой вероятностью покинет «Александрию»

Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Футбол | 09 июня 2025, 07:48 16
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену

Илья хочет перейти в «ПСЖ»

Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Футбол | 09.06.2025, 08:28
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
ФОТО. Неймар наконец женился. Всплыли неожиданные детали
Футбол | 10.06.2025, 02:35
ФОТО. Неймар наконец женился. Всплыли неожиданные детали
ФОТО. Неймар наконец женился. Всплыли неожиданные детали
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Футбол | 09.06.2025, 22:07
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
08.06.2025, 07:50 1
Футбол
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
08.06.2025, 04:36
Теннис
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
08.06.2025, 06:23 3
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 5
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 5
Бокс
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
08.06.2025, 11:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем