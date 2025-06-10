Полесье планирует подписать игрока Александрии, который уехал в сборную

Житомирское Полесье определилось с приоритетной целью на летнее трансферное окно. Клуб из Житомира нацелился на подписание левого защитника Александрии Александра Мартынюка.

Как сообщается, именно с потенциального перехода этого игрока руководство волков начнет комплектацию команды в межсезонье. В «Полисе» видят в Мартынюке вариант усиления конкуренции на левом фланге защиты.

Пока футболист находится в расположении сборной Украины и готовится к возможному дебюту за команду. Мартынюк считается одним из пяти игроков, которых главный тренер Руслан Ротань, ранее работавший с ним в «Александрии», хотел бы видеть в составе «Полесья».

В прошлом сезоне Александр Мартынюк провел 29 матчей УПЛ и сделал 2 ассиста.