Полесье планирует подписать игрока Александрии, который уехал в сборную
Александр Мартынюк может сменить прописку в летнее межсезонье
Житомирское Полесье определилось с приоритетной целью на летнее трансферное окно. Клуб из Житомира нацелился на подписание левого защитника Александрии Александра Мартынюка.
Как сообщается, именно с потенциального перехода этого игрока руководство волков начнет комплектацию команды в межсезонье. В «Полисе» видят в Мартынюке вариант усиления конкуренции на левом фланге защиты.
Пока футболист находится в расположении сборной Украины и готовится к возможному дебюту за команду. Мартынюк считается одним из пяти игроков, которых главный тренер Руслан Ротань, ранее работавший с ним в «Александрии», хотел бы видеть в составе «Полесья».
В прошлом сезоне Александр Мартынюк провел 29 матчей УПЛ и сделал 2 ассиста.
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