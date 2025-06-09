Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Главный тренер «Полесья» намерен серьезно усилить команду перед стартом в Лиге конференций
Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань сформировал список футболистов, которых хочет видеть в своей команде.
Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что бывший наставник «Александрии» провел разговор с президентом «волков» Геннадием Буткевичем и попросил функционера подписать пятерых игроков перед стартом нового сезона.
Ротань заинтересован в услугах таких футболистов:
- голкипер Георгий Ермаков
- левый защитник Александр Мартынюк
- центральный защитник Артем Шабанов
- центральный полузащитник Владимир Шепелев
- левый вингер Тедди Цара
По итогам сезона 2024/25 житомирский коллектив занял четвертое место в чемпионате Украины и попал в Лигу конференций. Подопечные Руслана Ротаня начнут свой путь в Европе со второго квалификационного раунда.
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