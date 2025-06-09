Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань сформировал список футболистов, которых хочет видеть в своей команде.

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что бывший наставник «Александрии» провел разговор с президентом «волков» Геннадием Буткевичем и попросил функционера подписать пятерых игроков перед стартом нового сезона.

Ротань заинтересован в услугах таких футболистов:

голкипер Георгий Ермаков

левый защитник Александр Мартынюк

центральный защитник Артем Шабанов

центральный полузащитник Владимир Шепелев

левый вингер Тедди Цара

По итогам сезона 2024/25 житомирский коллектив занял четвертое место в чемпионате Украины и попал в Лигу конференций. Подопечные Руслана Ротаня начнут свой путь в Европе со второго квалификационного раунда.