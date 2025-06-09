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  4. Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 09:18 |
4574
0

Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена

Главный тренер «Полесья» намерен серьезно усилить команду перед стартом в Лиге конференций

09 июня 2025, 09:18 |
4574
0
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань сформировал список футболистов, которых хочет видеть в своей команде.

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что бывший наставник «Александрии» провел разговор с президентом «волков» Геннадием Буткевичем и попросил функционера подписать пятерых игроков перед стартом нового сезона.

Ротань заинтересован в услугах таких футболистов:

  • голкипер Георгий Ермаков
  • левый защитник Александр Мартынюк
  • центральный защитник Артем Шабанов
  • центральный полузащитник Владимир Шепелев
  • левый вингер Тедди Цара

По итогам сезона 2024/25 житомирский коллектив занял четвертое место в чемпионате Украины и попал в Лигу конференций. Подопечные Руслана Ротаня начнут свой путь в Европе со второго квалификационного раунда.

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Полесье Житомир Александрия Руслан Ротань Геннадий Буткевич Теди Цара Артем Шабанов Александр Мартынюк Георгий Ермаков Владимир Шепелев трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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