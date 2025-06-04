Что ждет Полесье в новом сезоне? Ротань рассказал о целях и задачах клуба

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал свое назначение, а также рассказал о задачах, которые будут стоять перед ним в новом сезоне:

«Контракт на три года – это скорее аванс, чтобы тренер мог себя чувствовать комфортнее. Мы все понимаем, что у «Полесья» времени будет мало, ведь есть амбиции у команды, президента, болельщиков. Поэтому сейчас главная задача как можно скорее донести наши идеи до футболистов.

Через полтора месяца стартует Лига конференций, поэтому нам нужно подойти к этим матчам в самом лучшем состоянии. У «Александрии» была совсем другая ситуация, там я сразу сказал президенту, что невозможно дать быстро необходимый результат.

Если сравнить это с «Полесьем», то здесь совсем другие футболисты, другие задачи, другие направления развития. Строить футбол – это всегда труднее, чем просто играть от обороны или на контратаках.

Я уверен, что с имеющимся составом мы можем занять третье место. Но нельзя говорить: «Пришел Ротань и сейчас «Полесье» будет третьим, вторым и так далее». Сейчас нужно будет много работать», – подытожил Ротань.