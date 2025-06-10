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10 июня 2025, 05:02 | Обновлено 10 июня 2025, 05:29
66
0

Игрок ЛНЗ помог сборной Косово обыграть Коморские Острова

Хет-триком в матче отметился Альбион Ррахмани

10 июня 2025, 05:02 | Обновлено 10 июня 2025, 05:29
66
0
Игрок ЛНЗ помог сборной Косово обыграть Коморские Острова
FFK

9 червня було зіграно кілька товариських матчів.

Збірна Косово на своєму полі приймала Коморські Острови.

Гравець черкаського ЛНЗ Мухаррем Яшарі вийшов на поле зі старту і провів весь матч.

Господарі поля перемогли суперника з рахунком 4:2.

Ліхтенштейн розгромно поступився Шотландії – 0:4. Форвард «Торніо» Че Адамс оформив хет-трик.

У матчі Чорногорія – Вірменія була зафіксована бойова нічия.

Товариські матчі. 9 червня

Косово – Коморські острови – 4:2

Голи: Ррахмані, 19, 59, 79, Асллані, 90+2, – Бакарі, 12, Саїд, 84

Ліхтенштейн – Шотландія – 0:4

Голи: Адамс, 4, 26, 90+2, Херст, 48

Чорногорія – Вірменія – 2:2

Голи: Аджич, 5, Булатович, 52, – Спецян, 1, 81

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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