Игрок ЛНЗ помог сборной Косово обыграть Коморские Острова
Хет-триком в матче отметился Альбион Ррахмани
9 червня було зіграно кілька товариських матчів.
Збірна Косово на своєму полі приймала Коморські Острови.
Гравець черкаського ЛНЗ Мухаррем Яшарі вийшов на поле зі старту і провів весь матч.
Господарі поля перемогли суперника з рахунком 4:2.
Ліхтенштейн розгромно поступився Шотландії – 0:4. Форвард «Торніо» Че Адамс оформив хет-трик.
У матчі Чорногорія – Вірменія була зафіксована бойова нічия.
Товариські матчі. 9 червня
Косово – Коморські острови – 4:2
Голи: Ррахмані, 19, 59, 79, Асллані, 90+2, – Бакарі, 12, Саїд, 84
Ліхтенштейн – Шотландія – 0:4
Голи: Адамс, 4, 26, 90+2, Херст, 48
Чорногорія – Вірменія – 2:2
Голи: Аджич, 5, Булатович, 52, – Спецян, 1, 81
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