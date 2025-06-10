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10 июня 2025, 04:23 | Обновлено 10 июня 2025, 04:35
96
0

ФОТО. Украинская певица поддержала Левандовски в его конфликте с тренером

Жена Войцеха Щенсны стала на защиту Левандовски

10 июня 2025, 04:23 | Обновлено 10 июня 2025, 04:35
96
0
ФОТО. Украинская певица поддержала Левандовски в его конфликте с тренером
Instagram. Марина Лученко-Щенсна

Роберт Левандовски заявил, что не будет играть за сборную Польши, пока команду возглавляет Михал Пробеж.

Причиной стало решение тренера лишить нападающего капитанской повязки после того, как тот отказался помочь сборной из-за усталости после сезона в клубе.

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Поддержку нападающему выразила Марина Луценко-Щенсны — жена вратаря Войцеха Щенсны, уроженка Винницы, которая является певицей. В Instagram она опубликовала пост психолога Алины Адамович о важности личных границ, что польские СМИ расценили как тонкий намёк на поддержку Роберта.

В посте говорилось о том, что забота о себе, честность с собой и право на собственное мнение не являются эгоизмом. Таким образом, Марина дала понять: поведение Левандовски — не проявление эгоизма, а осознанный выбор.

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Максим Лапченко Источник: Przeglad Sportowy
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