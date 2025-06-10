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  4. Евгений ЧЕБЕРКО: «Будет 100% реакция после матча с Канадой»
Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 04:19 |
57
0

Евгений ЧЕБЕРКО: «Будет 100% реакция после матча с Канадой»

Защитник сборной Украины готов дать бой Новой Зеландии

10 июня 2025, 04:19 |
57
0
Евгений ЧЕБЕРКО: «Будет 100% реакция после матча с Канадой»
Фото: Кирилл Дымов. Евгений Чеберко

Игрок сборной Украины Евгений Чеберко прокомментировал предстоящую игру против Новой Зеландии в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.

«Для каждого игрока играть за национальную сборную – это привилегия. Поэтому я не думаю, что может быть плохое настроение на игру. Каждый игрок хочет играть за сборную и в такое сложное для страны время должен доказать, что она сильна, и, конечно же, футболисты хотят порадовать болельщиков.

Все, кто выйдет на игру с Новой Зеландией, будут с правильным настроением на игру.

Нам тренерский штаб показал игру соперника. Мы знаем, как эта команда играет. Но я не буду много говорить об этой игре, ведь все говорят, что на поле потом – противоположное. Все игроки готовы, и будет 100% реакция после Канады», – прокомментировал Чеберко.

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Александр Сильченко Источник
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