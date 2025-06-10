Евгений ЧЕБЕРКО: «Будет 100% реакция после матча с Канадой»

Игрок сборной Украины Евгений Чеберко прокомментировал предстоящую игру против Новой Зеландии в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.

«Для каждого игрока играть за национальную сборную – это привилегия. Поэтому я не думаю, что может быть плохое настроение на игру. Каждый игрок хочет играть за сборную и в такое сложное для страны время должен доказать, что она сильна, и, конечно же, футболисты хотят порадовать болельщиков.

Все, кто выйдет на игру с Новой Зеландией, будут с правильным настроением на игру.

Нам тренерский штаб показал игру соперника. Мы знаем, как эта команда играет. Но я не буду много говорить об этой игре, ведь все говорят, что на поле потом – противоположное. Все игроки готовы, и будет 100% реакция после Канады», – прокомментировал Чеберко.