Сергей РЕБРОВ: «У нас даже нет тренировочного процесса»

Главный тренер сборной Украины провел пресс-конференцию перед матчем с Новой Зеландией на товарищеском турнире Canadian Shield.

– Как сделать выводы? Я только что разговаривал с Евгением (Чеберко) перед пресс-конференцией. В национальной сборной у тебя нет времени, у тебя нет месяца на подготовку. Игроки приезжают, у нас даже нет тренировочного процесса.

Я не могу сказать, что там игроки делали эти ошибки. Мы стараемся работать, хотя времени не так много. Но я считаю, что очень важно настроение игроков. Когда мы играем за Украину, это совсем другое дело. На турнир приехали все, никто не отказался. А у тех, кто не смог приехать, действительно были серьезные проблемы.

Однако в сборную важно не только приехать, а показать свой максимум. Процитирую тренера сборной Германии: «Если мы не показываем свой максимум, то очень трудно конкурировать на этом уровне».

То же самое здесь, если мы не показываем максимум, то очень трудно конкурировать, ведь все сборные собраны из лучших игроков страны. Против Новой Зеландии также будет очень трудно, но мы должны думать, как сломать оборону соперника.

Да, к сожалению, проиграли последние две игры, но вы не помните игру с Бельгией дома. Я считаю, что там была команда. Но, к сожалению, недостаточно времени, чтобы в каждой игре... Было 2 дня на восстановление тогда, было очень трудно.

– Чего можно ожидать от игры Новой Зеландии после победы над Кот-д'Ивуаром?

– Я уверен, что эта команда готовится к чемпионату мира, ведь уже туда попала. В первой игре они не задействовали своих лучших игроков, поэтому, вероятно, против нас выйдет основной состав. Поэтому я и говорю: соперника нужно уважать, но нам следует сосредоточиться на собственной игре. На собственных ошибках.