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Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 03:15 | Обновлено 10 июня 2025, 03:20
761
4

Сергей РЕБРОВ: «У нас даже нет тренировочного процесса»

Сборная Украины готовится к матчу с Новой Зеландией

10 июня 2025, 03:15 | Обновлено 10 июня 2025, 03:20
761
4
Сергей РЕБРОВ: «У нас даже нет тренировочного процесса»
Фото: Кирилл Дымов. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины провел пресс-конференцию перед матчем с Новой Зеландией на товарищеском турнире Canadian Shield.

– Как сделать выводы? Я только что разговаривал с Евгением (Чеберко) перед пресс-конференцией. В национальной сборной у тебя нет времени, у тебя нет месяца на подготовку. Игроки приезжают, у нас даже нет тренировочного процесса.

Я не могу сказать, что там игроки делали эти ошибки. Мы стараемся работать, хотя времени не так много. Но я считаю, что очень важно настроение игроков. Когда мы играем за Украину, это совсем другое дело. На турнир приехали все, никто не отказался. А у тех, кто не смог приехать, действительно были серьезные проблемы.

Однако в сборную важно не только приехать, а показать свой максимум. Процитирую тренера сборной Германии: «Если мы не показываем свой максимум, то очень трудно конкурировать на этом уровне».

То же самое здесь, если мы не показываем максимум, то очень трудно конкурировать, ведь все сборные собраны из лучших игроков страны. Против Новой Зеландии также будет очень трудно, но мы должны думать, как сломать оборону соперника.

Да, к сожалению, проиграли последние две игры, но вы не помните игру с Бельгией дома. Я считаю, что там была команда. Но, к сожалению, недостаточно времени, чтобы в каждой игре... Было 2 дня на восстановление тогда, было очень трудно.

– Чего можно ожидать от игры Новой Зеландии после победы над Кот-д'Ивуаром?

– Я уверен, что эта команда готовится к чемпионату мира, ведь уже туда попала. В первой игре они не задействовали своих лучших игроков, поэтому, вероятно, против нас выйдет основной состав. Поэтому я и говорю: соперника нужно уважать, но нам следует сосредоточиться на собственной игре. На собственных ошибках.

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Александр Сильченко Источник: YouTube
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Комментарии 4
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Buvellar
Постійно чимось невдоволений Ребров.Таке враження що відповідає з якоюсь образою та відразою.Якщо кожного разу жалітись що не вистачає часу,чи ще вигадувати причини,то для чого було братись за цю роботу??  Можливо варто звільнити місце тренера збірної для іншого тренера,який не буде за кожної нагоди нити.
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0
Saltovka
реброффа в ацтавку! Немедленно!!!
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0
Пoлковник
Эээээээээээкалобемнге🤭 брат близнец Андрюши королевской дырочкино сердце☝️
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-1
MaximusOne
За*пав, іди очолюй якийсь клуб тоді, шо ти робиш в проміжках між іграми збірної ?, таке враження що в тебе навіть часу на перегляд гравців немає. 
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-1
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