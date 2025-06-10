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  4. Ромелу Лукаку продолжает свой бомбардирский путь к 100 голам за сборную
Чемпионат мира
10 июня 2025, 02:15 |
87
0

Ромелу Лукаку продолжает свой бомбардирский путь к 100 голам за сборную

Нападающему сборной Бельгии осталось забить 11 мячей до юбилейной отметки

10 июня 2025, 02:15 |
87
0
Ромелу Лукаку продолжает свой бомбардирский путь к 100 голам за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года сборная Бельгии на своем поле победила сборную Уэльса со счетом 4:3.

Очередной гол за сборную Бельгии забил Ромелу Лукаку. Теперь в активе нападающего «красных дьяволов» 89 забитых мячей за национальную команду.

Он является вторым бомбардиром среди всех европейских сборных, уступая только Криштиану Роналду, который имеет в своем активе 138 голов за сборную Португалии.

  • 138 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 85 – Роберт Левандовский (Польша)
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ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Уэльса по футболу Ромелу Лукаку статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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