Ромелу Лукаку продолжает свой бомбардирский путь к 100 голам за сборную

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года сборная Бельгии на своем поле победила сборную Уэльса со счетом 4:3.

Очередной гол за сборную Бельгии забил Ромелу Лукаку. Теперь в активе нападающего «красных дьяволов» 89 забитых мячей за национальную команду.

Он является вторым бомбардиром среди всех европейских сборных, уступая только Криштиану Роналду, который имеет в своем активе 138 голов за сборную Португалии.

138 – Криштиану Роналду (Португалия)

89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)

85 – Роберт Левандовский (Польша)