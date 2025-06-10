Ромелу Лукаку продолжает свой бомбардирский путь к 100 голам за сборную
Нападающему сборной Бельгии осталось забить 11 мячей до юбилейной отметки
В матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года сборная Бельгии на своем поле победила сборную Уэльса со счетом 4:3.
Очередной гол за сборную Бельгии забил Ромелу Лукаку. Теперь в активе нападающего «красных дьяволов» 89 забитых мячей за национальную команду.
Он является вторым бомбардиром среди всех европейских сборных, уступая только Криштиану Роналду, который имеет в своем активе 138 голов за сборную Португалии.
- 138 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 85 – Роберт Левандовский (Польша)
🇧🇪 Belgium are flying 🔥— UEFA EURO (@UEFAEURO) June 9, 2025
International goal number 89 for Romelu Lukaku 🤯#WCQ pic.twitter.com/AEaArsZt8q
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