Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Против Молдовы мы тоже натерпелись»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу команды над Молдовой (2:0) в матче квалификации к чемпионату мира 2026.

«Конец. Да, это правда. Мы и сегодня натерпелись. Причин для этого очень много. Мы подтвердили то, что видели раньше. Я покидаю команду, но на этом этапе ребята были очень истощены.

Возможно, можно было поискать кого-то в лучшей физической форме – и это было бы логично, но когда у тебя 25 игроков, которые в почти одинаковой форме, то это только показывает, насколько тяжелым был год для всех.

Проблемой был и тот факт, что мы начинали самую сложную игру в Осло – это в самом конце сезона. Простая неудача с жеребьевкой. В сентябре эта команда будет совсем другой – в лучшем состоянии. Нам не повезло со временем.

Но когда ты главный тренер национальной сборной, то ты не имеешь права на оправдания. Это ты выбираешь игроков. Если видишь, что они устали – должен искать других. Я же выбрал этих футболистов, потому что верил, что они дадут результат. Мы увидели, как давление и физическая усталость сказались после игры с Норвегией – и это только добавило проблем.

Мы не оставляем преемнику ощущения энтузиазма, хотя болельщики реагируют положительно. Тренер должен изменить ситуацию, игроки должны изменить ситуацию – к сожалению, я ее изменить не смог», – прокомментировал Спаллетти.