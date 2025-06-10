ОФИЦИАЛЬНО. В ЛНЗ состоялась очередная тренерская отставка

Украинский специалист Артем Чорний, возглавлявший юношескую команду черкасского ЛНЗ (U-19), был уволен с занимаемой должности. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Чорния отправили в отставку с поста главного тренера юношеской команды «фиолетовых» (U-19), но останется в структуре клуба, возглавив одну из команд академии.

«Спасибо за работу с юношеской командой и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

В прошлом сезоне юношеская команда «фиолетовых» заняла последнюю строчку чемпионата, набрав 16 зачетных пунктов после 30 сыгранных матчей.