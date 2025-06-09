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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 12:22 |
1666
2

Бывший футболист Динамо продолжит карьеру в ЛНЗ

Черкасский клуб договорился о переходе полузащитника «Кривбасса» Дениса Кузыка

09 июня 2025, 12:22 |
1666
2
Бывший футболист Динамо продолжит карьеру в ЛНЗ
ФК Кривбасс Кривой Рог. Денис Кузык

Бывший футболист киевского «Динамо» Денис Кузык продолжит карьеру в составе черкасского ЛНЗ. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Бурбас.

По сообщениям источника, стороны договорились о трансфере 22-летнего полузащитника, который сезон 2024/25 провел в составе «Кривбасса». Сумма перехода и срок соглашения с игроком пока неизвестны.

ЛНЗ сумел избежать вылета в Первую лигу и не попал в стыковые матчи – подопечные Романа Григорчука набрали 31 балл и заняли 12-е место в турнирной таблице.

После завершения сезона черкасский клуб объявил о прекращении сотрудничества со своим наставником, а на его место пригласил Виталия Пономарева из львовского «Руха».

В кампании 2024/25 Кузык провел 30 матчей в чемпионате за «Кривбасс», в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет один миллион евро.

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Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Денис Кузык Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ Роман Григорчук Виталий Пономарев
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Gargantua81
ну это не меньше миллиона
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