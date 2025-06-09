Бывший футболист Динамо продолжит карьеру в ЛНЗ

Бывший футболист киевского «Динамо» Денис Кузык продолжит карьеру в составе черкасского ЛНЗ. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Бурбас.

По сообщениям источника, стороны договорились о трансфере 22-летнего полузащитника, который сезон 2024/25 провел в составе «Кривбасса». Сумма перехода и срок соглашения с игроком пока неизвестны.

ЛНЗ сумел избежать вылета в Первую лигу и не попал в стыковые матчи – подопечные Романа Григорчука набрали 31 балл и заняли 12-е место в турнирной таблице.

После завершения сезона черкасский клуб объявил о прекращении сотрудничества со своим наставником, а на его место пригласил Виталия Пономарева из львовского «Руха».

В кампании 2024/25 Кузык провел 30 матчей в чемпионате за «Кривбасс», в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет один миллион евро.