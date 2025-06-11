Довбик принял решение о своем будущем в «Роме». Но не все так просто
Артем хочет остаться в итальянском клубе
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик принял решение о своем будущем.
По информации итальянского портала Voce Giallorossa, Артем хочет остаться в «Роме». Однако окончательное решение будет принимать Джан Пьеро Гасперини, который в ближайшее время оценит уровень украинского нападающего.
В клуб также вернется из аренды из «Милана» Темми Абрахам, которого также хочет оценить Гасперини.
В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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