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  4. Переговоры Наполи по Судакову приостановлены. Все из-за топ-тренера
Италия
09 июня 2025, 20:14 |
1448
5

Переговоры Наполи по Судакову приостановлены. Все из-за топ-тренера

Неаполитанцы сначала должны были решить судьбу Антонио Конте

09 июня 2025, 20:14 |
1448
5
Переговоры Наполи по Судакову приостановлены. Все из-за топ-тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

Главным фаворитом на подписание украинца считался «Наполи», однако сейчас переговоры между «горняками» и «неаполитанцами» приостановлены. Причиной стало то, что «Наполи» решал в последнее время судьбу главного наставника Антонио Конте, который все-таки согласился остаться в клубе на следующий сезон, несмотря на предложение «Ювентуса».

Отмечается, что после переподписания контракта с Конте «Наполи» сразу активизируется на трансферном рынке и приложит усилия для трансфера Судакова.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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Георгий Судаков трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы Наполи Антонио Конте
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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ViAn
Наполі підписує Кевіна де Брюйне. Контракт по схемі 2+1. Не думаю, що є черга бажаючих віддати ті гроші, які хочуть за Судакова. 
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+3
Falko
Ігор Бурбас ))
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+2
Александр Бондарь
Кому он нужен? Он  уже больше года НИЧЕГО не показывает.Мишу 2 уже никто купит
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+2
Boodya
Та перестаньте ви вже з цим Судаковим носитись.
Ніхто вже не вірить в його трансфер, особливо в Наполі.
А тим більше ніхто не вірить Бурбасу і Циганику
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0
Павло
Зараз ще з Новою Зеландією зіграють - взагалі всю збірну розкуплять, по 50 млн. мінімум 
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-2
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