Переговоры Наполи по Судакову приостановлены. Все из-за топ-тренера
Неаполитанцы сначала должны были решить судьбу Антонио Конте
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
Главным фаворитом на подписание украинца считался «Наполи», однако сейчас переговоры между «горняками» и «неаполитанцами» приостановлены. Причиной стало то, что «Наполи» решал в последнее время судьбу главного наставника Антонио Конте, который все-таки согласился остаться в клубе на следующий сезон, несмотря на предложение «Ювентуса».
Отмечается, что после переподписания контракта с Конте «Наполи» сразу активизируется на трансферном рынке и приложит усилия для трансфера Судакова.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее 22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
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