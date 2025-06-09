Переговоры Наполи по Судакову приостановлены. Все из-за топ-тренера

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

Главным фаворитом на подписание украинца считался «Наполи», однако сейчас переговоры между «горняками» и «неаполитанцами» приостановлены. Причиной стало то, что «Наполи» решал в последнее время судьбу главного наставника Антонио Конте, который все-таки согласился остаться в клубе на следующий сезон, несмотря на предложение «Ювентуса».

Отмечается, что после переподписания контракта с Конте «Наполи» сразу активизируется на трансферном рынке и приложит усилия для трансфера Судакова.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.