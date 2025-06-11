У известного украинского клуба есть большие долги перед игроками и тренером
Юрий Максимов – о проблемах в «Ворскле»
Уже бывший главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, сколько ему задолжал полтавский клуб.
«Неопределенность не только у меня. Все в клубе, тренерский штаб, футболисты, сотрудники Ворсклы, имеют большую задолженность по зарплате.
Мне задолжали за три месяца, кому-то должны за пять, есть и такие, как Мякушко, перед которыми клуб должен зарплату за шесть-семь месяцев. И, что обидно, никто ничего не знает: когда погасят долги, как будут решаться эти вопросы, что будет с командой.
Долги накапливались давно. Еще когда я пришел, то узнал, что игрокам и остальным ограниченно выплачивали еще при Скрипнике, который тренировал Ворсклу два года назад», – сказал Максимов.
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