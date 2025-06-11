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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 03:28 |
19
0

У известного украинского клуба есть большие долги перед игроками и тренером

Юрий Максимов – о проблемах в «Ворскле»

11 июня 2025, 03:28 |
19
0
У известного украинского клуба есть большие долги перед игроками и тренером
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Уже бывший главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, сколько ему задолжал полтавский клуб.

«Неопределенность не только у меня. Все в клубе, тренерский штаб, футболисты, сотрудники Ворсклы, имеют большую задолженность по зарплате.

Мне задолжали за три месяца, кому-то должны за пять, есть и такие, как Мякушко, перед которыми клуб должен зарплату за шесть-семь месяцев. И, что обидно, никто ничего не знает: когда погасят долги, как будут решаться эти вопросы, что будет с командой.

Долги накапливались давно. Еще когда я пришел, то узнал, что игрокам и остальным ограниченно выплачивали еще при Скрипнике, который тренировал Ворсклу два года назад», – сказал Максимов.

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Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава
Дмитрий Олейник Источник: Футбол 24
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