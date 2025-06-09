Лесное с Гармашем потерпело фиаско. Определены полуфиналы аматорского ЧУ

Завершилась четвертьфинальная стадии чемпионата Украины среди аматорских команд сезона 2024/25.

Матчи 1/4 финала состоялись на 31 мая / 1 июня (первые поединки) и 7/8 июня 2024 года (ответные встречи).

Неожиданное поражение потерпел клуб Лесное (Киевская обл.), который ранее выиграл первую группу чемпионата.

Команда Лесное дважды проиграла столичному клубу Rebel (1:3, 1:2) и выбыла из плей-офф.

За Лесное выступал ряд известных игроков: Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Сергей Шестаков и другие. Главный тренер – Денис Скепский

Определены полуфинальные пары: Атлет (Киев) – Агротех (Тышковка), Rebel (Киев) – Днестр (Залещики). Матчи пройдут 14/15 и 21 июня. Финал запланирован на 27 июня в Киеве на стадионе им В.Банникова.

Ранее в финальный этап соревнований попали 8 коллективов, занявших места в топ-4 одной из двух групп основного этапа.

Чемпионат Украины среди аматорских команд 2024/25

1/4 финала, 31.05/01.06 и 07/08.06

Агрон (Великие Гаи) – Атлет (Киев) – 1:1, 0:3

(Киев) – 1:1, 0:3 Николаев (Львовская обл.) – Агротех (Тышковка) – 2:1, 1:4 (д.в)

(Тышковка) – 2:1, 1:4 (д.в) Авангард (Лозовая) – Днестр (Залещики) – 2:1, 0:2

(Залещики) – 2:1, 0:2 Rebel (Киев) – Лесное (Киевская обл.) – 3:1, 2:1

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