Лесное с Гармашем потерпело фиаско. Определены полуфиналы аматорского ЧУ
Полуфиналы: Атлет Киев – Агротех Тышковка, Rebel Киев – Днестр Залещики
Завершилась четвертьфинальная стадии чемпионата Украины среди аматорских команд сезона 2024/25.
Матчи 1/4 финала состоялись на 31 мая / 1 июня (первые поединки) и 7/8 июня 2024 года (ответные встречи).
Неожиданное поражение потерпел клуб Лесное (Киевская обл.), который ранее выиграл первую группу чемпионата.
Команда Лесное дважды проиграла столичному клубу Rebel (1:3, 1:2) и выбыла из плей-офф.
За Лесное выступал ряд известных игроков: Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Сергей Шестаков и другие. Главный тренер – Денис Скепский
Определены полуфинальные пары: Атлет (Киев) – Агротех (Тышковка), Rebel (Киев) – Днестр (Залещики). Матчи пройдут 14/15 и 21 июня. Финал запланирован на 27 июня в Киеве на стадионе им В.Банникова.
Ранее в финальный этап соревнований попали 8 коллективов, занявших места в топ-4 одной из двух групп основного этапа.
Чемпионат Украины среди аматорских команд 2024/25
1/4 финала, 31.05/01.06 и 07/08.06
- Агрон (Великие Гаи) – Атлет (Киев) – 1:1, 0:3
- Николаев (Львовская обл.) – Агротех (Тышковка) – 2:1, 1:4 (д.в)
- Авангард (Лозовая) – Днестр (Залещики) – 2:1, 0:2
- Rebel (Киев) – Лесное (Киевская обл.) – 3:1, 2:1
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