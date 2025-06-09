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09 июня 2025, 20:01 | Обновлено 09 июня 2025, 20:08
579
1

Лесное с Гармашем потерпело фиаско. Определены полуфиналы аматорского ЧУ

Полуфиналы: Атлет Киев – Агротех Тышковка, Rebel Киев – Днестр Залещики

09 июня 2025, 20:01 | Обновлено 09 июня 2025, 20:08
579
1
Лесное с Гармашем потерпело фиаско. Определены полуфиналы аматорского ЧУ
ФК Лесное

Завершилась четвертьфинальная стадии чемпионата Украины среди аматорских команд сезона 2024/25.

Матчи 1/4 финала состоялись на 31 мая / 1 июня (первые поединки) и 7/8 июня 2024 года (ответные встречи).

Неожиданное поражение потерпел клуб Лесное (Киевская обл.), который ранее выиграл первую группу чемпионата.

Команда Лесное дважды проиграла столичному клубу Rebel (1:3, 1:2) и выбыла из плей-офф.

За Лесное выступал ряд известных игроков: Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Сергей Шестаков и другие. Главный тренер – Денис Скепский

Определены полуфинальные пары: Атлет (Киев) – Агротех (Тышковка), Rebel (Киев) – Днестр (Залещики). Матчи пройдут 14/15 и 21 июня. Финал запланирован на 27 июня в Киеве на стадионе им В.Банникова.

Ранее в финальный этап соревнований попали 8 коллективов, занявших места в топ-4 одной из двух групп основного этапа.

Чемпионат Украины среди аматорских команд 2024/25

1/4 финала, 31.05/01.06 и 07/08.06

  • Агрон (Великие Гаи) – Атлет (Киев) – 1:1, 0:3
  • Николаев (Львовская обл.) – Агротех (Тышковка) – 2:1, 1:4 (д.в)
  • Авангард (Лозовая) – Днестр (Залещики) – 2:1, 0:2
  • Rebel (Киев) – Лесное (Киевская обл.) – 3:1, 2:1

Видео матчей

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Александр Бондарь
 Гармаш и Рыбалка по 35 лет.Могли бы и лучше выступить.Если конечно не замазанные на годика 2,и сдулись в 37 38 лет.
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