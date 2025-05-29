Определены пары 1/4 финала аматорского чемпионата Украины

Ассоциация аматорского футбола Украины обнародовала состав пар четвертьфинальной стадии чемпионата Украины среди аматорских команд сезона 2024/25.

В финальный этап соревнований попали 8 коллективов, занявших места в топ-4 одной из двух групп основного этапа.

Матчи 1/4 финала запланированы на 31 мая / 1 июня (первые поединки) и 7/8 июня 2024 года (ответные встречи).

Чемпионат Украины среди аматорских команд 2024/25

Пары 1/4 финала, 31.05/01.06 и 07/08.06:

Агрон (Великие Гаи) – Атлет (Киев)

ФК Николаев (Львовская обл.) – Агротех (Тышковка)

Авангард (Лозовая) – Днестр (Залещики)

Rebel (Киев) – ФК Лесное (Киевская обл.)

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Фотогалерея: ФК Лесное