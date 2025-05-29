Определены пары 1/4 финала аматорского чемпионата Украины
Завершился групповой этап, и вскоре пройдут четвертьфинальные поединки
Ассоциация аматорского футбола Украины обнародовала состав пар четвертьфинальной стадии чемпионата Украины среди аматорских команд сезона 2024/25.
В финальный этап соревнований попали 8 коллективов, занявших места в топ-4 одной из двух групп основного этапа.
Матчи 1/4 финала запланированы на 31 мая / 1 июня (первые поединки) и 7/8 июня 2024 года (ответные встречи).
Чемпионат Украины среди аматорских команд 2024/25
Пары 1/4 финала, 31.05/01.06 и 07/08.06:
- Агрон (Великие Гаи) – Атлет (Киев)
- ФК Николаев (Львовская обл.) – Агротех (Тышковка)
- Авангард (Лозовая) – Днестр (Залещики)
- Rebel (Киев) – ФК Лесное (Киевская обл.)
Инфографика
Фотогалерея: ФК Лесное
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер готовится к титульному поединку с соотечественником Митрофановым
Рауль может возглавить вторую команду каталонского клуба