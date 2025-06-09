Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

Однако отмечается, что основным препятствием трансфера Ильи является то, что «Борнмут» должен будет отдать 20% от полученной суммы от «ПСЖ» киевскому «Динамо». Именно из-за этого «вишни» автоматически повысили стоимость игрока на 20%, что не устроило «ПСЖ».

Отмечается, что еще одним препятствием трансфера является нежелание самого «Борнмута» отпускать Забарного. Клуб уже покинул Дин Хейсен (перешел в «Реал») и вероятно скоро покинет Милош Керкез, за трансфер которого не нужно ни с кем делиться

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.