Ворскла идет по пути Днепра-1. Максимов разочаровал фанатов полтавчан

Уже бывший главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о ситуации, которая сейчас происходит в полтавском клубе.

«Сейчас моим вопросом занимается агент. Футболисты также не знают, что делать. Судьба команды зависит от одного человека – президента клуба.

Ситуация очень странная: в клубе никто ничего не знает. Что-то похожее происходило в Днепре-1 перед его исчезновением.

Я не могу сказать, что будет с клубом. Там никто ничего не знает, все ждут решения президента Константина Жеваго. Можем только гадать. Но если проводить аналогии, то ситуация похожа на ту, что была перед исчезновением Днепра-1.

Для начала нужно знать, какие планы у владельца относительно команды и ее задач на будущее, кто из футболистов остается, ведь из-за запрета трансферов нам придется обходиться ограниченным кругом футболистов. Но я в это слабо верю. Обидно, но Ворскла идет по пути Днепра», – рассказал Максимов.