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  4. Ворскла идет по пути Днепра-1. Максимов разочаровал фанатов полтавчан
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 19:38 | Обновлено 09 июня 2025, 19:43
1210
2

Ворскла идет по пути Днепра-1. Максимов разочаровал фанатов полтавчан

Юрий Максимов – о ситуации в клубе

09 июня 2025, 19:38 | Обновлено 09 июня 2025, 19:43
1210
2
Ворскла идет по пути Днепра-1. Максимов разочаровал фанатов полтавчан
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Уже бывший главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о ситуации, которая сейчас происходит в полтавском клубе.

«Сейчас моим вопросом занимается агент. Футболисты также не знают, что делать. Судьба команды зависит от одного человека – президента клуба.

Ситуация очень странная: в клубе никто ничего не знает. Что-то похожее происходило в Днепре-1 перед его исчезновением.

Я не могу сказать, что будет с клубом. Там никто ничего не знает, все ждут решения президента Константина Жеваго. Можем только гадать. Но если проводить аналогии, то ситуация похожа на ту, что была перед исчезновением Днепра-1.

Для начала нужно знать, какие планы у владельца относительно команды и ее задач на будущее, кто из футболистов остается, ведь из-за запрета трансферов нам придется обходиться ограниченным кругом футболистов. Но я в это слабо верю. Обидно, но Ворскла идет по пути Днепра», – рассказал Максимов.

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Юрий Максимов Ворскла Полтава Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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kadaad .
Ничего, на его место придет очередной колхозный клуб!
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panaleks55
треба мiняти законодавство. Не може клуб належати однiй людинi, як i залежати вiд його бажання.  
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