Молодежные турниры09 июня 2025, 23:01 |
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Молодежная сборная Украины столкнулась с проблемой перед началом Евро-2025
Александр Яцык получил травму
09 июня 2025, 23:01 |
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Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
Перед самым началом турнира «сине-желтые» потеряли игрока. По информации источника, в расположении молодежки травму получил хавбек «Динамо» Александр Яцык.
Отмечается, что из-за этой травмы Яцык рискует пропустить молодежное Евро-2025.
Ранее хавбек Динамо Владимир Бражко рассказал о предстоящем участии в молодежном ЧЕ-2025 в составе сборной Украины U-21.
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