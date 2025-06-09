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Молодежные турниры
09 июня 2025, 23:01 |
1309
0

Молодежная сборная Украины столкнулась с проблемой перед началом Евро-2025

Александр Яцык получил травму

09 июня 2025, 23:01 |
1309
0
Молодежная сборная Украины столкнулась с проблемой перед началом Евро-2025
ФК Динамо. Александр Яцык

Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Перед самым началом турнира «сине-желтые» потеряли игрока. По информации источника, в расположении молодежки травму получил хавбек «Динамо» Александр Яцык.

Отмечается, что из-за этой травмы Яцык рискует пропустить молодежное Евро-2025.

Ранее хавбек Динамо Владимир Бражко рассказал о предстоящем участии в молодежном ЧЕ-2025 в составе сборной Украины U-21.

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Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
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