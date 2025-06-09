Молодежная сборная Украины столкнулась с проблемой перед началом Евро-2025

Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Перед самым началом турнира «сине-желтые» потеряли игрока. По информации источника, в расположении молодежки травму получил хавбек «Динамо» Александр Яцык.

Отмечается, что из-за этой травмы Яцык рискует пропустить молодежное Евро-2025.

Ранее хавбек Динамо Владимир Бражко рассказал о предстоящем участии в молодежном ЧЕ-2025 в составе сборной Украины U-21.