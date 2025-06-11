Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Аргентинец не хочет возвращаться в каталонский клуб
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который сейчас играет за «Интер Майами», высказался о своем будущем.
«Я осознаю, что это мои последние матчи, и наслаждаюсь ими в полной мере», — сказал Месси.
Также испанские СМИ отмечают, что Месси не рассматривает возвращение в «Барселону», он хочет, чтобы клуб развивался дальше без него.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
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