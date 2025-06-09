«Ребров лишь оправдывается». Эксперт о выступлении украинцев в Канаде

Экс-вратарь «Черноморца», СК «Николаев», «Таврии», киевского «Арсенала», а затем тренер вратарей «Карпат» и «Львова» Вадим Деонас высказал свои соображения относительно неожиданного поражения сборной Украины от Канады (2:4) в рамках международного турнира Canadian Shield.

В интервью Sport.ua бывший вратарь рассказал, что проигрывать канадской сборной с таким количеством пропущенных мячей «сине-желтые» не имели права.

– Очень обидно, что такое болезненное поражение, – сказал Деонас, – Если бы мы проиграли канадцам в хоккей, то было бы не так обидно. Знаете, мы все ожидали на Сергея Реброва как на какого-то мессию, но пока ничего нет – ни результата, ни игры.

К тому же главный тренер нашей сборной постоянно оправдывается, что становится даже «мемно». Он вроде бы харизматичный, самостоятельный и успешный человек, но постоянные его отговорки выглядят, мягко говоря, неубедительно: то турнир товарищеский, то «мы тоже не забили». Что значит «мы тоже не забили»? Мы пропустили четыре мяча. Вот на чем нужно делать акцент.

– Какой из пропущенных мячей вас больше всего смутил?

– Взять хотя бы первый из них. Мы все кричим: «Калюжный! Калюжный!». А футболист сборной Канады в том эпизоде обошел его, как стойку. Не может наш игрок так бросаться в штрафной площадке – он должен сблизиться и пласоваться, гасить скорость оппонента.

Ведь подобные действия для Калюжного, который стоит больших денег и претендует на имя, – недопустимы. Я понимаю, что эти мои слова кто-то будет воспринимать скептически: мол, что ты там рассказываешь? Но это все очень серьезно, потому что речь идет не о какой-то команде второй или первой лиги, а о национальной сборной страны.

– В любой ситуации найдется немало скептиков.

– Вместе с тем сейчас приходится слышать недовольные голоса с рассуждениями: «Зачем этот турнир? Люди же устали после изнурительного сезона». А я предлагаю бросить взгляд на Францию, Испанию, Германию и Португалию – сборные, игравшие на минувшей неделе сначала в полуфиналах Лиги наций, а позавчера и вчера - в финале и поединке за третье место соответственно.

А они разве не устали? Конечно же, устали. Я понимаю, что у нас в стране идет война, у наших команд очень тяжелая логистика. Не дай Бог тем же Франции, Испании, Германии и Португалии пройти через то, что проходят наши ребята из ведущих клубов – в частности, «Динамо» и «Шахтера». Имею в виду, конечно же, их путешествия в Европу. Могу заверить: это не так легко, как кому-то кажется. Наша сборная готовилась к прошлогоднему Евро-2024 на десять дней больше других - и что мы увидели?

– Ведете к тому, что наступаем на те же грабли?

– Да. Мы готовимся, что-то придумываем. Но достойного результата нет. И если говорить гораздо жестче, то Ребров сам себя не уволит. В таком случае возникает вполне резонный вопрос: чем тогда сборная Реброва отличается от сборной его предшественника – Александра Петракова? Единственный, кто пришел и поменял игру нашей главной команды так, что она стала играть по-другому и достигла какого-то результата, – это Андрей Шевченко. Появившись во главе сборной Украины, он сразу же очертил свое видение игры.

И хотя первый матч под его руководством мы проиграли хорватам, дальше постепенно все стало меняться к лучшему. И все увидели эти изменения. А вот сейчас никто ничего не видит. Только и слушаем неубедительные аргументы нынешнего руководителя. Если говорить о тех, которые мы слышали после фиаско с канадцами, то упоминаемая фраза о том, что «мы тоже не забили», вызывает ироничную улыбку. Ведь в этом смысле вспоминается известный анекдот о том, как муравьи играли в футбол со слонами. После игры слоны подходят к команде муравьев и говорят: «Извините, мы ваших немного потоптали». А муравьи с гордым видом отвечают: «Да ничего, все в порядке. Мы также жестко играли!» (смеется).

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