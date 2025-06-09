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  4. Милевский объяснил, почему Украина потерпела катастрофу от Канады
Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2025, 02:34 |
264
0

Милевский объяснил, почему Украина потерпела катастрофу от Канады

Украинцы проиграли матч 2:4

09 июня 2025, 02:34 |
264
0
Милевский объяснил, почему Украина потерпела катастрофу от Канады
Instagram. Артем Милевский

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На поражение в этом матче отреагировал экс-советник «Динамо» Артем Милевский.

«Как я и говорил, наши игроки мыслями все в отпуске. Кто в Одессе, кто на озере, кто в апартаментах за Киевом. Это было видно в матче. А канадцы здорово отыграли, разыгрывали комбинации и забили красивые голы. Мне очень понравилась игра в исполнении Канады», – сказал Милевский.

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Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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