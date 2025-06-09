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  4. «ПСЖ очень заинтересован». Романо оценил шансы Забарного на трансфер
Франция
09 июня 2025, 15:50 | Обновлено 09 июня 2025, 16:08
626
0

«ПСЖ очень заинтересован». Романо оценил шансы Забарного на трансфер

Авторитетный журналист прокомментировал трансферную сагу украинца

09 июня 2025, 15:50 | Обновлено 09 июня 2025, 16:08
626
0
«ПСЖ очень заинтересован». Романо оценил шансы Забарного на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился информацией относительно шансов на переход украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен» очень заинтересован в подписании центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного. Спортивный директор парижан Луис Кампос и сам клуб считают, что Забарный является подходящим профилем. Вероятность завершения трансфера оценивается в 50%», - сказал Романо DAZN.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что «ПСЖ» поставил «Борнмуту» ультиматум по трансферу Забарного.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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