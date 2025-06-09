«ПСЖ очень заинтересован». Романо оценил шансы Забарного на трансфер

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился информацией относительно шансов на переход украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен» очень заинтересован в подписании центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного. Спортивный директор парижан Луис Кампос и сам клуб считают, что Забарный является подходящим профилем. Вероятность завершения трансфера оценивается в 50%», - сказал Романо DAZN.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что «ПСЖ» поставил «Борнмуту» ультиматум по трансферу Забарного.