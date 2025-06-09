«ПСЖ очень заинтересован». Романо оценил шансы Забарного на трансфер
Авторитетный журналист прокомментировал трансферную сагу украинца
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился информацией относительно шансов на переход украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ».
«Пари Сен-Жермен» очень заинтересован в подписании центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного. Спортивный директор парижан Луис Кампос и сам клуб считают, что Забарный является подходящим профилем. Вероятность завершения трансфера оценивается в 50%», - сказал Романо DAZN.
В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что «ПСЖ» поставил «Борнмуту» ультиматум по трансферу Забарного.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале Лиги наций Португалия в серии пенальти обыграла Испанию
Главный тренер «Полесья» намерен серьезно усилить команду перед стартом в Лиге конференций