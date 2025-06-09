10 июня на «Милли» пройдет матч 10-го тура отбора на чемпионат мира в Азии, в котором сборная Узбекистана сыграет против сборной Катара. Поединок начнется в 16:45 по киевскому времени.

Узбекистан

Команда считалась достаточно крепкой и сильной, но только по континентальным меркам. Она с 1996-го года постоянно играла на Кубке Азии, и с 2004-го обязательно выходила из группы (в прошлый раз достигла четвертьфинала). Но на чемпионаты мира до этого не квалифицировалась, хотя пару раз была к такому по-настоящему близка.

Нынешнее поколение по праву считается сильнейшим, тем более что сейчас в топ-чемпионате играет не только Шомуродов, но и молодой Хусанов. В целом, подопечные Кападзе прошли отбор без серьезных осечек – да, проиграли как раз в Катаре, но зато даже с Ираном дважды делили очки, сыграв вничью. В прошлом туре с ОАЭ закончили 0-0, но это ничья, которая равна победе: она гарантировала выход на турнир!

Катар

Сборная, с одной стороны, переживает свой взлет. Ладно, дебют на чемпионате мира явно не получился – представители принимающей страны в 2022-м году ни с кем даже за ничью не зацепились. Но, возможно, именно этот опыт и помог, ведь на континентальном уровне получилось дважды стать лучшими: выиграли Кубок Азии, и дома в прошлом году защитили титул.

При этом отбор команда проходит не провально, но ниже ожиданий. Были и откровенные неудачи, типа мартовского поражения киргизам. Именно после него сменился тренер – позвали Хулена Лопетеги. Дебютировал испанец в прошлом туре с лидером группы, Ираном. И пользуясь тем, что тот был уже не мотивирован, выиграл 1-0.

Статистика личных встреч

Узбеки семь раз в восьми матчах выигрывали у этого соперника. Но были выбиты им на прошлогоднем Кубке Азии, после чего проиграли в выездном поединке квалификации.

Прогноз

Букмекерские конторы явно больше верят в узбеков, но им уже ничего не нужно. Стоит подумать о ставке на гостей, что вполне могут обыграть и этого празднующего противника – берем фору «+1,0 голов» (коэффициент – 1,60).