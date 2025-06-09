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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 15:31 |
413
1

«Это и не топ, и не провал». Реакция фанов на приход ван Леувена в Кривбасс

Криворожский клуб назначил нового главного тренера

09 июня 2025, 15:31 |
413
1
«Это и не топ, и не провал». Реакция фанов на приход ван Леувена в Кривбасс
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

«Кривбасс» официально представил нового главного тренера. Готовить команду к новому сезону будет 55-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен. Стороны заключили контракт сроком на 3 года.

Предыдущим местом работы Патрика ван Леувена был харьковский «Металлист 1925». Также тренер возглавлял луганскую «Зарю» и донецкий «Шахтер».

Болельщики разделились в своих мнениях. Часть верит в успех Патрика ван Леувена, а часть не ожидает существенных изменений.

Iurii: Ну, Патрик, давай: теперь или пан, или пропал!

Ihor: Интересный ход, уже заявленная ориентация на молодежь и ее развитие, а соответственно, класса будет меньше, легче будет играть в вертикальный, атлетический и простой футбол, в который тренер и умеет, так что думаю, что здесь будет успех.

Vsevolod Zheyko: Круговорот тренеров в природе. Как в Италии, только тренеры хуже.

Emil Ibrahimov: Давать типу контракт на 3 года, зная, что в двух прошлых командах он и года не проработал- мощно.
Тем более смущает М1925, который по составу в разы мощнее всех, кто был в пердиве, но умудрился едва не пролететь мимо УПЛ. Спасло лишь увольнение этого деятеля за несколько туров до финиша.

Сhillwillkillbill: Типчик норм нафармит бабла в Украине)) молодец.

Konstantin: Какой же скудный у нас тренерский выбор. Как хомяки в клетке лазят друг по другу.

Дмитрий: Удачи Патрику ван Леувену в Кривбассе.

Kassel: Патрик гениальный гастарбайтер! Просто красавец, продолжает доить клубы УПЛ! Гениальный физрук бизнесмен!

Vasik Bondar: Это и не топ и не провал.

Misha: Кривбасс решил идти в Первую лигу.

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реакция болельщиков Патрик ван Леувен назначение тренера тренеры чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Vitaliksaj
Жалко кривбас лифтёр пришёл
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