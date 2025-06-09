«Это и не топ, и не провал». Реакция фанов на приход ван Леувена в Кривбасс
Криворожский клуб назначил нового главного тренера
«Кривбасс» официально представил нового главного тренера. Готовить команду к новому сезону будет 55-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен. Стороны заключили контракт сроком на 3 года.
Предыдущим местом работы Патрика ван Леувена был харьковский «Металлист 1925». Также тренер возглавлял луганскую «Зарю» и донецкий «Шахтер».
Болельщики разделились в своих мнениях. Часть верит в успех Патрика ван Леувена, а часть не ожидает существенных изменений.
Iurii: Ну, Патрик, давай: теперь или пан, или пропал!
Ihor: Интересный ход, уже заявленная ориентация на молодежь и ее развитие, а соответственно, класса будет меньше, легче будет играть в вертикальный, атлетический и простой футбол, в который тренер и умеет, так что думаю, что здесь будет успех.
Vsevolod Zheyko: Круговорот тренеров в природе. Как в Италии, только тренеры хуже.
Emil Ibrahimov: Давать типу контракт на 3 года, зная, что в двух прошлых командах он и года не проработал- мощно.
Тем более смущает М1925, который по составу в разы мощнее всех, кто был в пердиве, но умудрился едва не пролететь мимо УПЛ. Спасло лишь увольнение этого деятеля за несколько туров до финиша.
Сhillwillkillbill: Типчик норм нафармит бабла в Украине)) молодец.
Konstantin: Какой же скудный у нас тренерский выбор. Как хомяки в клетке лазят друг по другу.
Дмитрий: Удачи Патрику ван Леувену в Кривбассе.
Kassel: Патрик гениальный гастарбайтер! Просто красавец, продолжает доить клубы УПЛ! Гениальный физрук бизнесмен!
Vasik Bondar: Это и не топ и не провал.
Misha: Кривбасс решил идти в Первую лигу.
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