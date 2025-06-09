Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой. На каком месте Свитолина после РГ-2025?
Элина идет на 13-й позиции, Марта Костюк опустилась на 26-ю строчку
9 июня женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после Ролан Гаррос 2025.
Изменения произошли и у украинских теннисисток. Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина – 13-е место. Элина прибавила одну строчку благодаря выходу в четвертьфинал мейджора в Париже.
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Марта Костюк из-за неудачного выступления на французском слэме потеряла одно место и сейчас идет 26-й. Даяна Ястремская улучшила три позиции – 45-я.
Заметный прогресс у Юлии Стародубцевой, которая попала в основу Открытого чемпионата Франции как лаки-лузер и добралась до третьего раунда. Юлия поднялась на 67-е место и обновила личный рекорд.
Вернулась в топ-100 и Ангелина Калинина – 97-я. Дарья Снигур сохранила 151-е место.
Еще один личный рекорд установила Александра Олейникова – 202-я. На этой неделе Александра сыграет на грунтовом турнире WTA 125 в Градо, Италия.
Анастасия Соболева, которая впервые в карьере сыграла в основе турнира Grand Slam, прибавила 12 мест.
Топ-20 украинок в рейтинге WTA
В парном рейтинге WTA Людмила Киченок опустилась на 13-е место.
Из украинок в топ-100 парного рейтинга также находятся Надежда Колб (55-я) и Марта Костюк (79-я).
Украинки в парном рейтинге WTA
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