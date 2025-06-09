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  4. Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой. На каком месте Свитолина после РГ-2025?
WTA
09 июня 2025, 15:01 |
294
1

Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой. На каком месте Свитолина после РГ-2025?

Элина идет на 13-й позиции, Марта Костюк опустилась на 26-ю строчку

09 июня 2025, 15:01 |
294
1
Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой. На каком месте Свитолина после РГ-2025?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

9 июня женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после Ролан Гаррос 2025.

Изменения произошли и у украинских теннисисток. Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина – 13-е место. Элина прибавила одну строчку благодаря выходу в четвертьфинал мейджора в Париже.

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Марта Костюк из-за неудачного выступления на французском слэме потеряла одно место и сейчас идет 26-й. Даяна Ястремская улучшила три позиции – 45-я.

Заметный прогресс у Юлии Стародубцевой, которая попала в основу Открытого чемпионата Франции как лаки-лузер и добралась до третьего раунда. Юлия поднялась на 67-е место и обновила личный рекорд.

Вернулась в топ-100 и Ангелина Калинина – 97-я. Дарья Снигур сохранила 151-е место.

Еще один личный рекорд установила Александра Олейникова – 202-я. На этой неделе Александра сыграет на грунтовом турнире WTA 125 в Градо, Италия.

Анастасия Соболева, которая впервые в карьере сыграла в основе турнира Grand Slam, прибавила 12 мест.

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок опустилась на 13-е место.

Из украинок в топ-100 парного рейтинга также находятся Надежда Колб (55-я) и Марта Костюк (79-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Дарья Снигур Александра Олейникова Леся Цуренко Анастасия Соболева Людмила Киченок Надежда Киченок Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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