Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается

Американская теннисистка Коко Гауфф завоевала свой второй титул на турнирах Большого шлема и уверенно удерживает вторую строчку рейтинга WTA. Хотя мейджоры, как правило, вызывают серьезные перестановки в топ-10, в этот раз изменений оказалось немного.

Несмотря на поражение в финале, «нейтралка» Арина Соболенко остается на вершине женского теннисного рейтинга еще как минимум на несколько недель. Новая чемпионка Ролан Гаррос Коко Гауфф теперь имеет 8083 балла, укрепляя свою вторую позицию и отрываясь на 1600 очков от соотечественницы Джессики Пегулы, которая располагается на третьем месте (6483).

Чжэн поднимается на высшую позицию в карьере – пятое место

Вне призовой тройки произошли некоторые перестановки. Жасмин Паолини сохранила четвертую строчку, хотя и не смогла повторить прошлогодний результат (финал), потеряв 1060 очков. В ее активе теперь 4805 баллов. Ее догоняет Чжэн Циньвень, которая вышла на пятое место – это лучший результат в карьере китаянки. У нее 4668 очков – всего на 137 меньше, чем у Паолини. Еще одна «нейтралка» Мирра Андреева сохраняет шестую позицию с 4636 очками, несмотря на потерю 350 баллов.

Свентек продолжает падать, а Бадоса прибавляет

Несмотря на выход в полуфинал на любимом Ролан Гаррос, Ига Свентек теряет позиции, так как не сумела защитить прошлогодний титул. Теперь она седьмая в рейтинге с 4618 очками, потеряв 1220. Восьмое место занимает Мэдисон Киз (4484), а Паула Бадоса поднимается на девятое (3684), вытесняя Эмму Наварро, которая теперь замыкает десятку с 3649 баллами.

Главный сюрприз Ролан Гаррос Лоис Буассон стремительно врывается в топ-100

Главным же прорывом после Ролан Гаррос стала Лоис Буассон. Француженка начинала турнир на 361-й позиции, но после выхода в полуфинал поднимается сразу на 296 мест. Она уверенно входит в топ-100 и теперь располагается на 65-й строчке с 951 очком.