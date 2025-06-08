Рекорды и достижения, которые покорились Гауфф на Ролан Гаррос 2025

7 июня 21-летняя американская теннисистка и вторая ракетка мира Коко Гауфф переиграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции 2025 со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Гауфф выиграла второй трофей на турнирах Grand Slam и первый на Ролан Гаррос. В 2023 она стала чемпионкой на US Open.

Sport.ua собрал список самых интересных рекордов и достижений, которые покорились Коко на мейджора в Париже.

1. Гауфф стала первой чемпионкой Ролан Гаррос за последние семь лет, которой удалось одержать победу в финале после проигранного первого сета

Тогда, в 2018, Симона Халеп одолела Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:4, 6:1

2. Гауфф – самая молодая теннисистка, которой удалось выиграть US Open и Ролан Гаррос со времен Серены Уильямс (2002)

Легендарной Серене в 2002 году было 20 лет (26 сентября исполнился 21 год)

3. Гауфф – самая молодая теннисистка, которая выиграла трофеи Grand Slam на нескольких покрытиях после Марии Шараповой

В 2004 Шарапова стала чемпионкой на Уимблдоне, а в 2006 – на US Open. Марии было 19 лет.

4. Гауфф – лишь третья американка с 1990 года, которой удалось стать чемпионкой на Ролан Гаррос после Дженнифер Каприати и Серены Уильямс

Каприати выиграла титул в Париже в 2001, Серена становилась победительницей французского слэма трижды: 2002, 2013, 2015.

5. Гауфф – вторая теннисистка с 2006 года, которая выиграла свои первые два трофея Grand Slam, обыграв одну и ту же соперницу (Арину Соболенко)

Тогда, 19 лет назад, Амели Маресмо завоевала трофеи Australian Open и Уимблдона, переиграв в финалах Жюстин Энен.

6. Гауфф стала первой теннисисткой с 2005 года, которой удалось взять трофей Grand Slam, проиграв в финале первый сет против первой ракетки мира, и первой с 1995 на Ролан Гаррос.

В 2005 таким образом трофей Уимблдона завоевала Винус Уильямс (победа над Линдсей Дэвенспорт), а в 1995 камбек против лидера мирового рейтинга на тот момент (Мартины Хингис) оформила Штеффи Граф.

7. Гауфф стала лишь шестой теннисисткой, которой удалось выиграть трофей Ролан Гаррос и как юниор (2018), и как профессионал.

Ранее это делали Мима Яушовец (1973 / 1977), Гана Мандликова (1978 / 1981), Дженнифер Каприати (1989 / 2001), Жюстин Энен (1997 / 2003 + 2005–2007), Симона Халеп (2008, 2018).

Видеообзор финала РГ-2025 Арина Соболенко – Коко Гауфф