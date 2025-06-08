Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рекорды и достижения, которые покорились Гауфф на Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
08 июня 2025, 03:51 |
30
0

Рекорды и достижения, которые покорились Гауфф на Ролан Гаррос 2025

7 июня Коко переиграла Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции

08 июня 2025, 03:51 |
30
0
Рекорды и достижения, которые покорились Гауфф на Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

7 июня 21-летняя американская теннисистка и вторая ракетка мира Коко Гауфф переиграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции 2025 со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Гауфф выиграла второй трофей на турнирах Grand Slam и первый на Ролан Гаррос. В 2023 она стала чемпионкой на US Open.

Sport.ua собрал список самых интересных рекордов и достижений, которые покорились Коко на мейджора в Париже.

  • 1. Гауфф стала первой чемпионкой Ролан Гаррос за последние семь лет, которой удалось одержать победу в финале после проигранного первого сета

Тогда, в 2018, Симона Халеп одолела Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:4, 6:1

  • 2. Гауфф – самая молодая теннисистка, которой удалось выиграть US Open и Ролан Гаррос со времен Серены Уильямс (2002)

Легендарной Серене в 2002 году было 20 лет (26 сентября исполнился 21 год)

  • 3. Гауфф – самая молодая теннисистка, которая выиграла трофеи Grand Slam на нескольких покрытиях после Марии Шараповой

В 2004 Шарапова стала чемпионкой на Уимблдоне, а в 2006 – на US Open. Марии было 19 лет.

  • 4. Гауфф – лишь третья американка с 1990 года, которой удалось стать чемпионкой на Ролан Гаррос после Дженнифер Каприати и Серены Уильямс

Каприати выиграла титул в Париже в 2001, Серена становилась победительницей французского слэма трижды: 2002, 2013, 2015.

  • 5. Гауфф – вторая теннисистка с 2006 года, которая выиграла свои первые два трофея Grand Slam, обыграв одну и ту же соперницу (Арину Соболенко)

Тогда, 19 лет назад, Амели Маресмо завоевала трофеи Australian Open и Уимблдона, переиграв в финалах Жюстин Энен.

  • 6. Гауфф стала первой теннисисткой с 2005 года, которой удалось взять трофей Grand Slam, проиграв в финале первый сет против первой ракетки мира, и первой с 1995 на Ролан Гаррос.

В 2005 таким образом трофей Уимблдона завоевала Винус Уильямс (победа над Линдсей Дэвенспорт), а в 1995 камбек против лидера мирового рейтинга на тот момент (Мартины Хингис) оформила Штеффи Граф.

  • 7. Гауфф стала лишь шестой теннисисткой, которой удалось выиграть трофей Ролан Гаррос и как юниор (2018), и как профессионал.

Ранее это делали Мима Яушовец (1973 / 1977), Гана Мандликова (1978 / 1981), Дженнифер Каприати (1989 / 2001), Жюстин Энен (1997 / 2003 + 2005–2007), Симона Халеп (2008, 2018).

Видеообзор финала РГ-2025 Арина Соболенко – Коко Гауфф

По теме:
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
Легендарный Агасси в разговоре с Медведевым поддержал Украину
ГАУФФ: Соболенко сказала, что Ига взяла б титул? Несправедливо так говорить
Коко Гауфф рекорд Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025
Теннис | 08 июня 2025, 02:30 0
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025

Решающий поединок французского слэма состоится 8 июня и начнется в 16:00 по Киеву

Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Бокс | 07 июня 2025, 07:49 8
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию

Боксер отреагировал на решение Василия

Лидер сборной Украины: «Уже все были Львом матча. Кроме меня»
Футбол | 07.06.2025, 20:28
Лидер сборной Украины: «Уже все были Львом матча. Кроме меня»
Лидер сборной Украины: «Уже все были Львом матча. Кроме меня»
Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
Футбол | 07.06.2025, 03:45
Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Футбол | 07.06.2025, 06:23
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
06.06.2025, 04:26
Футбол
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 16
Бокс
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 9
Футбол
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
06.06.2025, 07:42 8
Футбол
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
06.06.2025, 05:55 29
Бокс
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
06.06.2025, 13:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем