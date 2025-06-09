Журналист: «Это самое тупое решение УАФ по поводу сборной Украины»
Цыганык не понимает, зачем проводить контрольные матчи в Канаде
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык удивлен, что УАФ согласилась с участием сборной Украины на турнире в Канаде.
В первой встрече команда Сергея Реброва проиграла Канаде 2:4.
«Игроки уже были в отпуске. Это самое тупое решение УАФ с точки зрения спортивной составляющей. Этот турнир никому не нужен. Если говорить именно о спортивной составляющей, а не социальной. Но если мы говорим о социальной, тогда про результат можно не думать».
«Но УАФ подставила игроков, на которых полился хейт. И это нужно было лететь в Канаду после такого сложного сезона», – сказал Цыганык.
10 июня сборная Украины сыграет против Новой Зеландии.
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