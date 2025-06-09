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  4. Журналист: «Это самое тупое решение УАФ по поводу сборной Украины»
Чемпионат мира
09 июня 2025, 13:40 | Обновлено 09 июня 2025, 14:16
2529
7

Журналист: «Это самое тупое решение УАФ по поводу сборной Украины»

Цыганык не понимает, зачем проводить контрольные матчи в Канаде

09 июня 2025, 13:40 | Обновлено 09 июня 2025, 14:16
2529
7
Журналист: «Это самое тупое решение УАФ по поводу сборной Украины»
УАФ

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык удивлен, что УАФ согласилась с участием сборной Украины на турнире в Канаде.

В первой встрече команда Сергея Реброва проиграла Канаде 2:4.

«Игроки уже были в отпуске. Это самое тупое решение УАФ с точки зрения спортивной составляющей. Этот турнир никому не нужен. Если говорить именно о спортивной составляющей, а не социальной. Но если мы говорим о социальной, тогда про результат можно не думать».

«Но УАФ подставила игроков, на которых полился хейт. И это нужно было лететь в Канаду после такого сложного сезона», – сказал Цыганык.

10 июня сборная Украины сыграет против Новой Зеландии.

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Игорь Цыганык сборная Украины по футболу Канада - Украина сборная Канады по футболу
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 7
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SHN
Сложного сезона? И где они перетрудились?
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+2
turist86
"УАФ підставила гравців".
Та ні, це гравці підставили Україну своєю безхребетною грою
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+2
Sema Smyrenco
Так другие сборные играют отбор ...и что? А лучшие клубы(...у  нас таких нет) ещё и непонятный клубный чемпионат будут бегать...и тоже будут проигравшие с эмоциями слезами...А о нашем футболе в такое время  , мало кто думает...просто хотят сохранить футбольный "генофонд"... Если есть за что ...то почему и нет...
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+1
bibka stara
Все играют а этим только отдыхать. пхах)
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+1
antt
Програють там, потім у них залишиться лише грати на перемоги і нічиї. Ну хіба з французами можна і програти разок.
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+1
Александр Бондарь
 Почему у нас такие идоты спорт.журналисты.Какой бл...ь сезон сложный?Это професиональные спортсмены.Каждый день сауна бассейн массаж питание особое.Пол Украины так в жизни не кушать.А им бля... сложно.Цыганык вылизует 
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0
Сергей Литвиненко
Голос разума. Но в футболе всё по другому.Ещё и зеландии влетим.И Реброву что то надо будет говорить.А зачем всё .не понятно.
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-1
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