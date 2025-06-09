Журналист: «Это самое тупое решение УАФ по поводу сборной Украины»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык удивлен, что УАФ согласилась с участием сборной Украины на турнире в Канаде.

В первой встрече команда Сергея Реброва проиграла Канаде 2:4.

«Игроки уже были в отпуске. Это самое тупое решение УАФ с точки зрения спортивной составляющей. Этот турнир никому не нужен. Если говорить именно о спортивной составляющей, а не социальной. Но если мы говорим о социальной, тогда про результат можно не думать».

«Но УАФ подставила игроков, на которых полился хейт. И это нужно было лететь в Канаду после такого сложного сезона», – сказал Цыганык.

10 июня сборная Украины сыграет против Новой Зеландии.