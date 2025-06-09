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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 13:18 |
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Верес определяется со спаррингами и ведет переговоры с новичками

Команда Олега Шандрука проведет летом пять игр

09 июня 2025, 13:18 |
453
0
Верес определяется со спаррингами и ведет переговоры с новичками
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Верес Ровно

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» 23 июня начнут подготовку к новому сезону и уже 28-го сыграют первый спарринг – с тернопольской «Нивой».

5 июля будут принимать в контрольном матче «Колос». Соперник в третьем спарринге, который запланирован на 12 июля, еще уточняется.
Заключительные поединки подопечные Олега Шандрука проведут в гостях: 19 июля – с «Оболонью» и 26 – с «Рухом».

Пока еще сложно сказать, кто точно покинет «Верес», ведь у всех игроков действующие контракты. С тремя потенциальными новичками ведутся переговоры.

По имеющейся информации, ожидается, что после серьезной травмы в конце июня вернется в строй камерунский легионер Нонгох.

Ранее главный тренер «Вереса» Олег Шандрук назвал самых тяжелых соперников для его команды в УПЛ.

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Верес Ровно Олег Шандрук трансферы трансферы УПЛ товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы инсайд Нива Тернополь Рух Львов Оболонь Киев Колос Ковалевка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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