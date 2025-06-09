«Проиграли из-за замен». Реакция фанов на поражение Испании в финале ЛН

В воскресенье, 8 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоялся финальный поединок Лиги наций 2024/25. Сборная Испании уступила сборной Португалии в серии послематчевых пенальти.

Испанцы вышли вперед благодаря голу Мартина Субименди на 21-й минуте. Сборная Португалии отыгралась на 26-й минуте. Счет сравнял Нуну Мендеш.

Впрочем, на перерыв сборная Испании ушла лидером. На 45-й минуте отличился Микель Оярсабаль.

Во втором тайме свое веское слово сказал 40-летний Криштиану Роналду. Лидер сборной Португалии забил на 61-й минуте.

Дело дошло до серии пенальти. Португальцы все свои попытки реализовали. А вот Альваро Мората не смог переиграть Кошту. 5:3 в серии и Португалия во второй раз стала победителем Лиги наций.

Болельщики сборной Испании разочарованы результатом поединка. Порция критики досталась и игрокам и тренеру Луису де ла Фуэнте. Но было и немало слов поддержки.

MonchitoFC: Вы не можете всегда выигрывать. Поздравляем португальских цыган с лучшим исполнением пенальти! Испания завершает сезон без проигрыша.

gab30: Мората, ты великий человек. Не слушай всех тех людей, которые говорят, что ты никчемный. Ты самый смелый игрок во всей национальной сборной. Я всегда буду хотеть, чтобы ты был в моей команде. Увидишь, как дела пойдут лучше на чемпионате мира.

DxnixlRxbrxck: Отношения Де ла Фуэнте с Моратой достойны изучения. Футболист, завершающий провальный сезон. Национальная сборная не может быть клубом друзей. Там должны быть самые лучшие, а Мората больше не один из них.

SirLamine: Только идиот Луис де ла Фуэнте мог подумать о том, чтобы выпустить на поле Мингесу и вызвать Морату, когда он находится в своей нынешней форме. Кроме того, он хотел обыграть Португалию с Пино, Байеной и Педро Порро в качестве замен. Какой жалкий способ упустить финал.

Tesquiya: У меня было предчувствие, что Мората упустит этот шанс... плюс защита правого фланга - решето, а Унаи никогда не внушал мне уверенности... В любом случае, давайте совершенствоваться.

Juan Hernández: Неужели кто-нибудь из тренерского штаба действительно думал, что Мората забьет? Мне кажется невероятным, что они ставят его на поле, учитывая все существующие прецеденты.

Futbol champagne12: Де ла Фуэнте – отличный тренер, он помог нам выиграть Евро, показав отличную игру, но ему нужно обратить внимание на свои замены, он ни одну из них не делает правильно!!!!

Blanka: Спасибо Де ла Фуэнте 😡Этот парень очень плох, он не может правильно сделать замену. Он хотел закончить без игрока Барсы, выпустить Морату, и вот как это для него обернулось... Какой УЖАСНЫЙ тренер 😡😡😡ВЫХОД!

raaquelrc: Думаю, мы проиграли игру из-за замен, но жаловаться не на что. Мы все еще чемпионы Европы и идем на чемпионат мира, черт возьми.

UnCulé: Ты трусливый тренер, ты убираешь Педри и проигрываешь игру; ты даже не выводишь Фермина или Ольмо. Оярсабаль был истощен. Ты не нашел решения для Ламина как тренер.