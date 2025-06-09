ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании французского защитника

Лондонский «Челси» объявил о подписании французского защитника «Страсбурга» Мамаду Сарра.

Соглашение между 19-летним футболистом и английским грандом рассчитано до июня 2033 года.

В «Страсбург» Мамаду перешел летом 2024 года из «Лиона», а спустя год пошел на повышение к «синим». В этом сезоне Сарр дебютировал за сборную Франции U-20.

На счету ценртбека 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» достиг соглашения с английским вингером.