ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании французского защитника
Мамаду Сарр стал игроком «синих»
Лондонский «Челси» объявил о подписании французского защитника «Страсбурга» Мамаду Сарра.
Соглашение между 19-летним футболистом и английским грандом рассчитано до июня 2033 года.
В «Страсбург» Мамаду перешел летом 2024 года из «Лиона», а спустя год пошел на повышение к «синим». В этом сезоне Сарр дебютировал за сборную Франции U-20.
На счету ценртбека 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» достиг соглашения с английским вингером.
Welcome to Chelsea, Mamadou Sarr! 🔵— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 9, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Узбекистан не оставил футболистов без подарков
Легендарный португалец останется в «Аль-Насре»