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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании французского защитника
Англия
09 июня 2025, 12:29 |
930
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании французского защитника

Мамаду Сарр стал игроком «синих»

09 июня 2025, 12:29 |
930
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании французского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Мамаду Сарр

Лондонский «Челси» объявил о подписании французского защитника «Страсбурга» Мамаду Сарра.

Соглашение между 19-летним футболистом и английским грандом рассчитано до июня 2033 года.

В «Страсбург» Мамаду перешел летом 2024 года из «Лиона», а спустя год пошел на повышение к «синим». В этом сезоне Сарр дебютировал за сборную Франции U-20.

На счету ценртбека 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» достиг соглашения с английским вингером.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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