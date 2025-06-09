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Лига наций
09 июня 2025, 11:41 | Обновлено 09 июня 2025, 11:48
982
2

«Роналду, ты вытащил команду!» Реакция фанов на победу Португалии в ЛН

Сборная Португалии во второй раз стала победителем Лиги наций

09 июня 2025, 11:41 | Обновлено 09 июня 2025, 11:48
982
2
«Роналду, ты вытащил команду!» Реакция фанов на победу Португалии в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоялся финальный поединок Лиги наций 2024/25. Сборная Португалии завоевала трофей, одолев сборную Испании в серии пенальти.

Сборная Испании вышла вперед благодаря голу Мартина Субименди на 21-й минуте. Португальцы сразу побежали отыгрываться и на 26-й минуте Нуну Мендеш счет сравнял.

И все же на перерыв сборная Испании ушла лидером. На 45-й минуте отличился Микель Оярсабаль.

Во втором тайме свое веское слово сказал Криштиану Роналду. 40-летний лидер сборной Португалии забил на 61-й минуте.

Дело дошло до серии послематчевых пенальти. Португальцы все свои удары реализовали. А вот Мората не смог перехитрить Кошту. 5:3 в серии и Португалия во второй раз стала победителем Лиги наций.

Болельщики сборной Португалии рады триумфу сборной. И отмечают важную роль Криштиану Роналду в победе.

POK: Забил в четвертьфинале. Забил в полуфинале. Забил в финале. Не с пенальти.

TLK: Криштиану Роналду снова сделал это, чемпион Лиги наций. Возраст – это всего лишь число. Сомнения – это всего лишь шум. Легенды не меркнут, они развиваются. Когда величие – ваш стандарт, история продолжает называть ваше имя.

Mário de Castro Gomes (Electrical Sunset: Лучший игрок мира в этом году – Нуно Мендеш! Чемпион Европы! Чемпион Франции! Чемпион Лиги наций! Лучший на турнире! Что еще нужно, чтобы стать лучшим? Быть нападающим? Конечно, он им не станет, но он этого заслуживает! Гигант!

MAGAfan1776: Это потрясающе! Вперёд, Роналду!

Jedaqui: Поздравляю, Португалия. Великолепная игра. У вас потрясающие вингеры.

JoseLuis: Я думаю, нет никаких сомнений в том, кто лучший игрок в истории...

PATRICIA: Роналду, ты вытащил команду на своих плечах! Поздравляю!

H: Это счастливый день не только для великого народа Португалии, это счастливый день для всех нас в мире любящих большой футбол и великих игроков. Пусть Бог благословит вас всех... это всегда счастливый день, когда вы, ребята, побеждаете.

PredatorX: Месси плачет в углу.

Christogonus Ikechukwu: Спасибо Португалии, что это сделала.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Saar
Забить Німцям переможний гол і іспанцям гол, який перевів у команди в овертайм. І це в 40 років!!!! Найкращий!!!!!!! Трофей отримав під кінець карєри!
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+2
GroundUnder
финал Евро - Пепе эмвипи
финал ЛН 19 - Диаш эмвипи
финал ЛН 25 - Мендеш эмвипи
лучший игрок турнира (2019) - Бернарду Силва
лучший игрок турнира (2025) - Мендеш п.с и пенальти вчера отбивал
...
так на своих плечах или на чужом горбу?
Ответить
-2
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