Роналду прокомментировал свое будущее. Назвал клуб, где продолжит карьеру

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое будущее.

40-летний игрок коллектива из чемпионата Саудовской Аравии подтвердил, что планирует продлить соглашение с клубом:

«Мое будущее? В принципе, ничего не изменится. Остаюсь ли в «Аль-Насре»? Да».

Действующее соглашение Криштиану Роналду в «Аль-Насром» истекает 30 июня 2025 года. За 105 матчей в составе клуб из Саудовской Аравии португалец забил 93 гола и отдал 17 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Роналду прокомментировал победу в Лиге наций.