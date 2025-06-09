Роналду прокомментировал свое будущее. Назвал клуб, где продолжит карьеру
Легендарный португалец останется в «Аль-Насре»
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое будущее.
40-летний игрок коллектива из чемпионата Саудовской Аравии подтвердил, что планирует продлить соглашение с клубом:
«Мое будущее? В принципе, ничего не изменится. Остаюсь ли в «Аль-Насре»? Да».
Действующее соглашение Криштиану Роналду в «Аль-Насром» истекает 30 июня 2025 года. За 105 матчей в составе клуб из Саудовской Аравии португалец забил 93 гола и отдал 17 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Роналду прокомментировал победу в Лиге наций.
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