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  4. Роналду прокомментировал свое будущее. Назвал клуб, где продолжит карьеру
Саудовская Аравия
09 июня 2025, 11:08 |
1616
1

Роналду прокомментировал свое будущее. Назвал клуб, где продолжит карьеру

Легендарный португалец останется в «Аль-Насре»

09 июня 2025, 11:08 |
1616
1
Роналду прокомментировал свое будущее. Назвал клуб, где продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое будущее.

40-летний игрок коллектива из чемпионата Саудовской Аравии подтвердил, что планирует продлить соглашение с клубом:

«Мое будущее? В принципе, ничего не изменится. Остаюсь ли в «Аль-Насре»? Да».

Действующее соглашение Криштиану Роналду в «Аль-Насром» истекает 30 июня 2025 года. За 105 матчей в составе клуб из Саудовской Аравии португалец забил 93 гола и отдал 17 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Роналду прокомментировал победу в Лиге наций.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу сборная Португалии по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Власне до цього все і йшло. Трохи додали інтриги, але врешті домовились
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