Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб, который вылетел из УПЛ, может отказаться от выступлений в Первой лиге
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 13:13 | Обновлено 09 июня 2025, 14:08
2403
0

Клуб, который вылетел из УПЛ, может отказаться от выступлений в Первой лиге

«Ворскла» пока не определилась, в каком формате будет существовать команда

09 июня 2025, 13:13 | Обновлено 09 июня 2025, 14:08
2403
0
Клуб, который вылетел из УПЛ, может отказаться от выступлений в Первой лиге
ФК Ворскла Полтава

Руководство полтавской «Ворсклы» пока не определилось, в каком формате будет существовать команда в сезоне 2025/26.

По итогам прошлой кампании подопечные Юрия Максимова набрали 27 баллов и заняли 13-е место в турнирной таблице. В переходных матчах полтавский коллектив не сумел одолеть представителя Первой лиги – «Кудровку» – и был вынужден покинуть элитный дивизион.

По данным источника ТаТоТаке, «Ворскла» точно не прекратит свое существование, однако может отказаться от выступлений на уровне Первой лиги. В таком случае полтавский клуб может продолжить играть в молодежных или любительских турнирах, чтобы не тратить лишние финансы для участия во втором по силе дивизионе Украины.

В сезоне 2024/25 Украинскую Премьер-лигу покинули сразу четыре команды – к «Ворскле» присоединились одесский «Черноморец», «Ингулец» и киевский «Левый Берег».

Ранее сообщалось, что президент полтавского клуба Константин Жеваго недоволен тем, как управляли его командой и готов сменить руководство «Ворсклы».

По теме:
Один игрок Динамо. Символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2024/25
Ворскла подтвердила уход Максимова. Тренер извинился за вылет
Подолье Хмельницкий – Колос-2 Ковалевка – 1:0. Видео гола и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Ворскла Полтава ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Канадские болельщики: «Сборная Украины похожа на Гондурас. Только хуже»
Футбол | 09 июня 2025, 09:37 13
Канадские болельщики: «Сборная Украины похожа на Гондурас. Только хуже»
Канадские болельщики: «Сборная Украины похожа на Гондурас. Только хуже»

Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение на товарищеском турнире в Торонто

Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Бокс | 09 июня 2025, 09:26 4
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»

«Цыганский король» не рискнул бы провести бой против Мозеса Итаумы

Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Футбол | 09.06.2025, 07:48
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Футбол | 09.06.2025, 01:43
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере футболиста киевского Динамо
Футбол | 09.06.2025, 13:34
Четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере футболиста киевского Динамо
Четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере футболиста киевского Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
08.06.2025, 06:23 3
Футбол
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
08.06.2025, 04:36
Теннис
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 12
Футбол
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
08.06.2025, 11:44 1
Футбол
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
08.06.2025, 13:40 2
Волейбол
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
07.06.2025, 19:07 55
Теннис
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
08.06.2025, 09:41 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем