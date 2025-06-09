Клуб, который вылетел из УПЛ, может отказаться от выступлений в Первой лиге

Руководство полтавской «Ворсклы» пока не определилось, в каком формате будет существовать команда в сезоне 2025/26.

По итогам прошлой кампании подопечные Юрия Максимова набрали 27 баллов и заняли 13-е место в турнирной таблице. В переходных матчах полтавский коллектив не сумел одолеть представителя Первой лиги – «Кудровку» – и был вынужден покинуть элитный дивизион.

По данным источника ТаТоТаке, «Ворскла» точно не прекратит свое существование, однако может отказаться от выступлений на уровне Первой лиги. В таком случае полтавский клуб может продолжить играть в молодежных или любительских турнирах, чтобы не тратить лишние финансы для участия во втором по силе дивизионе Украины.

В сезоне 2024/25 Украинскую Премьер-лигу покинули сразу четыре команды – к «Ворскле» присоединились одесский «Черноморец», «Ингулец» и киевский «Левый Берег».

Ранее сообщалось, что президент полтавского клуба Константин Жеваго недоволен тем, как управляли его командой и готов сменить руководство «Ворсклы».