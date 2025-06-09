В киевском клубе готовят замену тренера. Определились с кандидатом
Виталий Первак может покинуть «Левый Берег»
Киевский «Левый Берег» в ближайшее время может сменить тренера, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, пост главного тренера команды в ближайшие дни может покинуть Виталий Первак. Его место в этом случае должен занять Андрей Гаврюшов, который работал с множеством молодежных клубов Украины, а сейчас является коучем «Левого Берега» U-19.
По итогам сезон «Левый Берег» покинул УПЛ, уступив в переходных матчах «Металлисту 1925».
Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» рассматривает два варианта нового наставника команды.
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