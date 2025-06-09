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  4. В киевском клубе готовят замену тренера. Определились с кандидатом
Украина. Первая лига
09 июня 2025, 10:37 |
1650
0

В киевском клубе готовят замену тренера. Определились с кандидатом

Виталий Первак может покинуть «Левый Берег»

09 июня 2025, 10:37 |
1650
0
В киевском клубе готовят замену тренера. Определились с кандидатом
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Киевский «Левый Берег» в ближайшее время может сменить тренера, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, пост главного тренера команды в ближайшие дни может покинуть Виталий Первак. Его место в этом случае должен занять Андрей Гаврюшов, который работал с множеством молодежных клубов Украины, а сейчас является коучем «Левого Берега» U-19.

По итогам сезон «Левый Берег» покинул УПЛ, уступив в переходных матчах «Металлисту 1925».

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» рассматривает два варианта нового наставника команды.

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Виталий Первак Левый Берег Киев U-19 Левый Берег Киев назначение тренера чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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