В киевском клубе готовят замену тренера. Определились с кандидатом

Киевский «Левый Берег» в ближайшее время может сменить тренера, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, пост главного тренера команды в ближайшие дни может покинуть Виталий Первак. Его место в этом случае должен занять Андрей Гаврюшов, который работал с множеством молодежных клубов Украины, а сейчас является коучем «Левого Берега» U-19.

По итогам сезон «Левый Берег» покинул УПЛ, уступив в переходных матчах «Металлисту 1925».

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» рассматривает два варианта нового наставника команды.