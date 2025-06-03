Левый Берег рассматривает два варианта нового наставника команды

Киевский клуб Левый Берег готовится к смене главного тренера после вылета из УПЛ. Похоже, Виталий Первак в ближайшее время покинет свою должность.

Руководство клуба уже определилось с двумя основными кандидатами на замену, ими стали Владимир Шаран и Леонид Кучук. Решение об отставке Первака было принято президентом клуба Николаем Лавренко еще до окончания сезона. Руководством планируется реорганизация менеджерской структуры клуба.

Владимир Шаран ранее работал с украинскими командами Закарпатье Ужгород, Карпаты Львов, Александрия и Минай. Леонид Кучук известен по тренерской работе в командах Арсенал Киев, Сталь Каменское и Рух Львов, последней его командой был именно Рух, который он покинул в марте 2023 года.

В сезоне УПЛ Левый Берег занял 14-е место, а в переходных матчах уступил Металлисту 1925 (0:1, 0:1), что привело к потере места в элитном дивизионе.