Александрия определилась с фаворитом на пост тренера
Серебряного призера УПЛ может возглавить Младен Бартулович
«Александрия» все еще находится в поиске тренера, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, вопрос с коучем команді должен решиться в ближайшие несколько дней. Фаворитом на пост тренера команды является коуч «Зари» Младен Бартулович.
При этом в шорт-листе «Александрии» на место коуча команды есть и другие специалисты, в том числе и иностранные.
«Александрия» завершила прошлый сезон УПЛ на 2-м месте, набрав 67 очков.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Александрии» будет играть в Лиге чемпионов
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