Александрия определилась с фаворитом на пост тренера

«Александрия» все еще находится в поиске тренера, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, вопрос с коучем команді должен решиться в ближайшие несколько дней. Фаворитом на пост тренера команды является коуч «Зари» Младен Бартулович.

При этом в шорт-листе «Александрии» на место коуча команды есть и другие специалисты, в том числе и иностранные.

«Александрия» завершила прошлый сезон УПЛ на 2-м месте, набрав 67 очков.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Александрии» будет играть в Лиге чемпионов