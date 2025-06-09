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  4. Александрия определилась с фаворитом на пост тренера
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 12:49 |
1054
4

Александрия определилась с фаворитом на пост тренера

Серебряного призера УПЛ может возглавить Младен Бартулович

09 июня 2025, 12:49 |
1054
4
Александрия определилась с фаворитом на пост тренера
ФК Заря. Младен Бартулович

«Александрия» все еще находится в поиске тренера, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, вопрос с коучем команді должен решиться в ближайшие несколько дней. Фаворитом на пост тренера команды является коуч «Зари» Младен Бартулович.

При этом в шорт-листе «Александрии» на место коуча команды есть и другие специалисты, в том числе и иностранные.

«Александрия» завершила прошлый сезон УПЛ на 2-м месте, набрав 67 очков.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Александрии» будет играть в Лиге чемпионов

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Александрия Заря Луганск назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке Младен Бартулович
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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OKs100
Странно, ведь Леонид Буряк свободен, впрочем, как и Блохин.
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Burevestnik
Краще б цей сайт висвітлив новини 
про виплату заборгованості гравцям і персоналу клубу,
і чи є заборгованість перед Ротанем.
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Gargantua81
хороший выбор
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0
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