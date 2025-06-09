Намерен покинуть Украину. Лидер Александрии будет играть в Лиге чемпионов

Правый вингер и лидер «Александрии» Хуан Безерра с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

По сообщениям ТаТоТаке, 22-летний бразилец не намерен оставаться в Премьер-лиге и рассматривает вариант своего перехода в другой клуб. Главным кандидатом на подписание Безерры является венгерский «Ференцварош», который по итогам сезона 2024/25 завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Команда из Венгрии серьезно настроена осуществить трансфер Безерры и в ближайшее время отправит «горожанам» трансферное предложение. Украинский клуб готов отпустить своего лидера, но рассчитывает получить за него 2 млн евро.

В кампании 2024/25 бразильский футболист провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость Безерры составляет 1,5 млн евро.