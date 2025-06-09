Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Намерен покинуть Украину. Лидер Александрии будет играть в Лиге чемпионов
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 09:53 |
1022
0

Намерен покинуть Украину. Лидер Александрии будет играть в Лиге чемпионов

В услугах Безерры заинтересован венгерский «Ференцварош»

09 июня 2025, 09:53 |
1022
0
Намерен покинуть Украину. Лидер Александрии будет играть в Лиге чемпионов
ФК Александрия. Хуан Безерра

Правый вингер и лидер «Александрии» Хуан Безерра с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

По сообщениям ТаТоТаке, 22-летний бразилец не намерен оставаться в Премьер-лиге и рассматривает вариант своего перехода в другой клуб. Главным кандидатом на подписание Безерры является венгерский «Ференцварош», который по итогам сезона 2024/25 завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Команда из Венгрии серьезно настроена осуществить трансфер Безерры и в ближайшее время отправит «горожанам» трансферное предложение. Украинский клуб готов отпустить своего лидера, но рассчитывает получить за него 2 млн евро.

В кампании 2024/25 бразильский футболист провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость Безерры составляет 1,5 млн евро.

По теме:
Клуб УПЛ выкупит двух бразильцев на более чем 2 миллиона долларов
Реал достиг соглашения с талантом гранда. Фабрицио Романо подтвердил
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Александрия Хуан Альвина Безерра чемпионат Венгрии по футболу Ференцварош трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
Футбол | 08 июня 2025, 22:07 10
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного

В парижском клубе серьезно настроены на переход украинского защитника

Без мысли и желания, или Зачем сборная Украины поехала в Канаду
Футбол | 08 июня 2025, 10:00 92
Без мысли и желания, или Зачем сборная Украины поехала в Канаду
Без мысли и желания, или Зачем сборная Украины поехала в Канаду

Валерий Василенко тихо негодует после матча «сине-желтых» в Торонто

ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
Волейбол | 08.06.2025, 13:40
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
Ребров назвал причину, почему Украина проиграла Канаде 0:3 в первом тайме
Футбол | 09.06.2025, 01:37
Ребров назвал причину, почему Украина проиграла Канаде 0:3 в первом тайме
Ребров назвал причину, почему Украина проиграла Канаде 0:3 в первом тайме
Немецкий снайпер. Мирослав Клозе празднует день рождения
Футбол | 09.06.2025, 09:00
Немецкий снайпер. Мирослав Клозе празднует день рождения
Немецкий снайпер. Мирослав Клозе празднует день рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 18
Бокс
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 4
Футбол
Где смотреть онлайн финальный матч Лиги наций Португалия – Испания
Где смотреть онлайн финальный матч Лиги наций Португалия – Испания
08.06.2025, 10:47
Футбол
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
07.06.2025, 14:17 1
Футбол
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
08.06.2025, 11:44
Футбол
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 10
Футбол
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
08.06.2025, 03:24
Теннис
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 113
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем