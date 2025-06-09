Финал Ролан Гаррос 2025 стал самым продолжительным в истории турнира

Финал Ролан Гаррос 2025 между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом официально стал самым продолжительным в истории парижского мейджора, побив рекорд, державшийся с 1982 года.

Это было настоящее противостояние титанов. В момент начала шестого гейма пятого сета матч между итальянцем и испанцем официально стал самым длинным финалом в истории Открытого чемпионата Франции. Оба теннисиста провели на корте Филиппа Шатрие ровно 5 часов и 29 минут, демонстрируя исключительные розыгрыши и высочайший уровень игры. Это первый случай, когда финал турнира длился более пяти часов.

Предыдущий рекорд принадлежал финалу 1982 года, в котором Матс Виландер победил Гильермо Виласа в четырех сетах (1:6, 7:6, 6:0, 6:4) за 4 часа 42 минуты. При этом первый сет, в котором было всего семь геймов, длился почти час.

Пять самых длинных финалов в истории Ролан Гаррос:

2025: Карлос Алькарас победил Янника Синнера (4:6, 6:7 [4], 6:4, 7:6 [3], 7:6 [2]) – 5 часов и 29 минут

1982: Матс Виландер победил Гильермо Виласа (1:6, 7:6, 6:0, 6:4) – 4 часа и 42 минуты

2024: Карлос Алькарас победил Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2) – 4 часа и 19 минут

1987: Иван Лендл победил Матса Виландера (7:5, 6:2, 3:6, 7:6) – 4 часа и 17 минут

2021: Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса (6:7 [6], 2:6, 6:3, 6:2, 6:4) – 4 часа 11 минут