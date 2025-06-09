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  4. Алькарас отрывается от Синнера по выигранным крупным титулам
Ролан Гаррос
09 июня 2025, 01:52 |
124
0

Алькарас отрывается от Синнера по выигранным крупным титулам

Испанец выигрывает один крупный титул в среднем каждые 4.2 турнира

09 июня 2025, 01:52 |
124
0
Алькарас отрывается от Синнера по выигранным крупным титулам
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас укрепил свое лидерство в гонке за трофеями Grand Slam по сравнению с Янником Синнером, совершив незабываемый камбек в финале Ролан Гаррос 2025 против итальянца.

Синнер имел три матчбола в четвертом сете, чтобы завоевать свой третий подряд титул на турнирах Большого шлема и девятый в категории Big Titles. Однако вместо того чтобы сократить отставание от Алькараса до двух трофеев, первая ракетка мира позволил сопернику увеличить отрыв – теперь у испанца на четыре титула больше.

Алькарас завоевал уже 12 Big Titles – в эту категорию входят титулы на турнирах Большого шлема, Итоговом турнире ATP, турнирах серии Мастерс, а также олимпийская золотая медаль в одиночном разряде. Только в текущем грунтовом сезоне 22-летний испанец выиграл три таких титула – в Монте-Карло, Риме и на Ролан Гаррос.

Количество титулов по категориям

Карлос Алькарас

  • Шлемы: 5 из 17
  • Итоговый турнир ATP: 0 из 2
  • Мастерс: 7 из 30
  • Всего: 12 титулов из 50 турниров (в среднем один титул каждые 4.2 турнира)

Янник Синнер

  • Шлемы: 3 из 22
  • Итоговый турнир ATP: 1 из 3
  • Мастерс: 4 из 34
  • Всего: 8 титулов из 58 турниров (в среднем один титул каждые 7.3 турнира)

В возрасте 22 лет и 34 дней Алькарас стал третьим самым молодым теннисистом в истории, выигравшим пять турниров Большого шлема. Младше него были только Бьорн Борг (22 года и 5 дней) и Рафаэль Надаль (22 года и 33 дня).

Свою первую победу на «Шлеме» Алькарас одержал на US Open 2022 в возрасте 19 лет, и с тех пор он выигрывает хотя бы один мейджор четвертый сезон подряд. Также он стал восьмым теннисистом в Открытую эру, сумевшим защитить титул на Ролан Гаррос.

Благодаря триумфу на грунтовом турнире Большого шлема, Алькарас выигрывает один Big Title в среднем каждые 4.2 турнира – по этому показателю он опередил Роджера Федерера (1 титул за 4.4 турнира). Впереди остались только Новак Джокович (3.2) и Рафаэль Надаль (3.5).

Синнер пытался выиграть третий мейджор подряд и остаться в шаге от карьерного «Шлема» – также ему не хватает титула на Уимблдоне. Алькарас, в свою очередь, уже побеждал на трех из четырех турниров Большого шлема (кроме Australian Open) и по два раза поднимал трофеи на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

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Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер
Вячеслав Кулаковский Источник: ATP Tour
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