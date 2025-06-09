Алькарас отрывается от Синнера по выигранным крупным титулам
Испанец выигрывает один крупный титул в среднем каждые 4.2 турнира
Испанский теннисист Карлос Алькарас укрепил свое лидерство в гонке за трофеями Grand Slam по сравнению с Янником Синнером, совершив незабываемый камбек в финале Ролан Гаррос 2025 против итальянца.
Синнер имел три матчбола в четвертом сете, чтобы завоевать свой третий подряд титул на турнирах Большого шлема и девятый в категории Big Titles. Однако вместо того чтобы сократить отставание от Алькараса до двух трофеев, первая ракетка мира позволил сопернику увеличить отрыв – теперь у испанца на четыре титула больше.
Алькарас завоевал уже 12 Big Titles – в эту категорию входят титулы на турнирах Большого шлема, Итоговом турнире ATP, турнирах серии Мастерс, а также олимпийская золотая медаль в одиночном разряде. Только в текущем грунтовом сезоне 22-летний испанец выиграл три таких титула – в Монте-Карло, Риме и на Ролан Гаррос.
Количество титулов по категориям
Карлос Алькарас
- Шлемы: 5 из 17
- Итоговый турнир ATP: 0 из 2
- Мастерс: 7 из 30
- Всего: 12 титулов из 50 турниров (в среднем один титул каждые 4.2 турнира)
Янник Синнер
- Шлемы: 3 из 22
- Итоговый турнир ATP: 1 из 3
- Мастерс: 4 из 34
- Всего: 8 титулов из 58 турниров (в среднем один титул каждые 7.3 турнира)
В возрасте 22 лет и 34 дней Алькарас стал третьим самым молодым теннисистом в истории, выигравшим пять турниров Большого шлема. Младше него были только Бьорн Борг (22 года и 5 дней) и Рафаэль Надаль (22 года и 33 дня).
Свою первую победу на «Шлеме» Алькарас одержал на US Open 2022 в возрасте 19 лет, и с тех пор он выигрывает хотя бы один мейджор четвертый сезон подряд. Также он стал восьмым теннисистом в Открытую эру, сумевшим защитить титул на Ролан Гаррос.
Благодаря триумфу на грунтовом турнире Большого шлема, Алькарас выигрывает один Big Title в среднем каждые 4.2 турнира – по этому показателю он опередил Роджера Федерера (1 титул за 4.4 турнира). Впереди остались только Новак Джокович (3.2) и Рафаэль Надаль (3.5).
Синнер пытался выиграть третий мейджор подряд и остаться в шаге от карьерного «Шлема» – также ему не хватает титула на Уимблдоне. Алькарас, в свою очередь, уже побеждал на трех из четырех турниров Большого шлема (кроме Australian Open) и по два раза поднимал трофеи на Ролан Гаррос и Уимблдоне.
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