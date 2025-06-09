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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «С таким составом на Францию лучше вообще не выходить»
Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2025, 10:05 |
486
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «С таким составом на Францию лучше вообще не выходить»

Именитый украинский тренер раскритиковал игру подопечных Сергея Реброва

09 июня 2025, 10:05 |
486
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «С таким составом на Францию лучше вообще не выходить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

7 июня состоялся матч товарищеского турнира Canadien Shield, в котором встретились сборные Канады и Украины. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 2:4.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился своим мнением об игре «сине-желтой» команды:

– Очень плохо, на мой взгляд, сыграл и один из самых опытных игроков нашей сборной Матвиенко. Вам не кажется, что в последнее время защитник регрессирует?

– Я не понимаю, как с таким опытом можно давать себя обыгрывать. Самое страшное, что никто не хочет отрабатывать в обороне. Так почему тогда не перейти на другую схему игры, с двумя опорниками. Так нельзя, такое впечатление, что футболисты сборной Украины хотят играть только с мячом. Все только обозначают борьбу.

Франция – это же не Канада. С такой игрой осенью можно получить полную торбу. А так Калюжный что-то пытался сделать, но этого было очень мало. Остальные – на чистых мячах. Это футбол вчерашнего дня. Есть еще игроки, надо думать, потому что с таким составом на Францию лучше вообще не выходить, – считает Маркевич.

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сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Сергей Ребров Мирон Маркевич Canadian Shield товарищеские матчи
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Saar
Та харе нашу збірну поливати! Ви подивіть, що зробила Норвегія  з ІТАЛІЄЮ в ОФІЦІЙНОМУ матчі! Згоден, для Італії -це просто провал в одному окремому матчі. Далі вони гратимуть звично потужно. Та й Спалетті подав у відставку, що не скажеш про Реброва.
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