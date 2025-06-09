Мирон МАРКЕВИЧ: «С таким составом на Францию лучше вообще не выходить»

7 июня состоялся матч товарищеского турнира Canadien Shield, в котором встретились сборные Канады и Украины. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 2:4.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился своим мнением об игре «сине-желтой» команды:

– Очень плохо, на мой взгляд, сыграл и один из самых опытных игроков нашей сборной Матвиенко. Вам не кажется, что в последнее время защитник регрессирует?

– Я не понимаю, как с таким опытом можно давать себя обыгрывать. Самое страшное, что никто не хочет отрабатывать в обороне. Так почему тогда не перейти на другую схему игры, с двумя опорниками. Так нельзя, такое впечатление, что футболисты сборной Украины хотят играть только с мячом. Все только обозначают борьбу.

Франция – это же не Канада. С такой игрой осенью можно получить полную торбу. А так Калюжный что-то пытался сделать, но этого было очень мало. Остальные – на чистых мячах. Это футбол вчерашнего дня. Есть еще игроки, надо думать, потому что с таким составом на Францию лучше вообще не выходить, – считает Маркевич.